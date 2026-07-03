Feijóo: Sánchez no tiene "objetivos inocentes" con la 'ley de nietos' y la regularización

Castellón, 3 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está llevando a cabo una "ingeniería social" que no tiene "objetivos inocentes" con la regularización de inmigrantes y con la nacionalización mediante la conocida como 'ley de nietos'.

"Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes", ha apuntado el lider popular, quien ha advertido que España no está preparada para gestionar a los 8 millones de personas más que dejarán estos dos procesos.

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Feijóo ha participado en la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular en Castellón, donde ha afirmado que la única certeza del Gobierno de Sánchez es "que nunca actúa por el bien de los demás".

"Siempre hay una intención detrás, siempre hay un interés, siempre hay una búsqueda del beneficio propio", ha dicho el líder del PP, quien ha puntualizado que es "profundamente irresponsable" que se impulsen cambios sociales de esta dimensión "sin planificación ninguna".

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Feijóo ha dicho que el Gobierno español no ha preparado el parque de viviendas necesario para los 8 de millones de personas que se beneficiarán de esos dos procesos, ni tampoco la sanidad o los servicios públicos.

"No podemos gestionarlo, no tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados", ha agregado el líder de la oposición, que también ha acusado al Gobierno de negarse a transparentar cómo se están ejecutando estos procesos.

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"¿Es tanto pedir que se haga con limpieza, con independencia, con garantías y sin arbitrariedad", ha añadido.

En su discurso, que ha pronunciado después de la intervención del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "no sirve para nada" y que no está "legitimado" para seguir gestionando el dinero de los españoles.

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"Quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya paren ya de robar", ha clamado el presidente del PP y ha agregado que el Gobierno hace tiempo que dejó de gobernar y que ahora sólo "intentan sobrevivir". EFE

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