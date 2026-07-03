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Exceltur dice que la campaña 'Turismo que Suma' creará valor para territorios y residentes

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Madrid, 3 jul (EFE).- El presidente de Exceltur, Juan Orti, ha presentado este viernes 'Turismo que Suma', una iniciativa impulsada por la entidad, junto con más de 80 empresas, asociaciones y administraciones públicas españolas, que busca promover un turismo que aporte "más valor para los territorios y contribuya al bienestar de los residentes".

En la presentación de la campaña, que ha tenido lugar de forma simultánea en distintas ciudades españolas, también han intervenido, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el viceconsejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martínez.

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Martínez-Almeida ha asegurado que Madrid "se honra" en apoyar esta iniciativa y ha agradecido al sector turístico su trabajo y su contribución a la Marca España desde hace "décadas", al tiempo que ha apostado por un turismo que "genere impacto económico", que a día de hoy supera en torno al 20 % al que tenía en 2019.

También se ha mostrado partidario de preservar la personalidad de la ciudad, que es lo que quieren ver los visitantes. "Sabemos acoger y sabemos vivir", ha dicho.

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"No podemos despersonalizar Madrid", una ciudad "única, en la que la convivencia está garantizada" y que es el segundo destino urbano del mundo después de París.

En declaraciones a EFE, el viceconsejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martínez, ha destacado la importancia de la campaña, muy necesaria para crear una percepción positiva en la sociedad de un sector que actualmente aporta "unos 28.000 millones de euros anuales a la economía de la Comunidad, un 8,7 % del PIB madrileño".

Además, el turismo da empleo a más de 320.000 personas en la región, ha dicho Martínez, que también ha querido destacar la pujanza de esta actividad comparando estos datos con los de 2019, justo antes de la pandemia.

Según ha explicado, el impacto económico total del turismo se ha duplicado y el gasto del turista internacional ha crecido más de un 70 % desde 2019.

La iniciativa 'Turismo que Suma' nace en un momento en el que esta industria ocupa un lugar cada vez más relevante en el debate público, con cuestiones como la presión sobre las infraestructuras, el crecimiento desordenado de las viviendas de uso turístico la gestión de los flujos de visitantes o la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo turístico de mayor valor añadido, explica Exceltur.

En este contexto, la campaña propone una respuesta basada en la colaboración entre administraciones y empresas para impulsar un modelo que siga siendo fuente de prosperidad para España y genere más valor para empresas, residentes y visitantes.

Por ello, la iniciativa se articula en torno a un manifiesto compartido y un conjunto de compromisos y buenas prácticas para "reforzar la transparencia, impulsar la sostenibilidad y fomentar una mayor conexión entre el turismo y la ciudadanía", que se pueden encontrar en la página web del proyecto www.turismoquesuma.es. EFE

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