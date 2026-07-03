El pívot internacional francés Jean-Marc Pansa releva a Cacok en el UCAM CB Murcia

Murcia, 3 jul (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto anunció este viernes el fichaje del pívot internacional francés Jean-Marc Pansa, que viene a ocupar la vacante que deja el pívot estadounidense con pasaporte jamaicano Devontae Cacok, quien se marcha tras la gran campaña realizada con el cuadro universitario y convertirse en una de las sensaciones del campeonato.

Pansa, jugador de 28 años y 2,08 metros de estatura, sin experiencia en la Liga Endesa, y nacido en 1997 en Kourou, ciudad de la Guayana Francesa, aportará poderío en la zona al equipo entrenado por Sito Alonso, según expuso el UCAM CB al oficializar su incorporación con vigencia para una temporada con otra opcional.

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Llega a Murcia tras militar durante el pasado curso en el Sabah BC de Azerbaiyán, con el que disputó la Liga de Campeones FIBA, torneo en el que promedió 11,5 puntos y 6,7 rebotes por partido y que volverá a jugar con los murcianos en el ejercicio 2026/2027.

El nuevo integrante del plantel del UCAM CB, que se caracteriza por su intensidad y su capacidad para proteger el aro, además de ser fiable en el plan ofensivo cerca de la canasta, sabe lo que es representar a Francia a nivel absoluto y refuerza la posición de pívot junto al rumano Emanuel Cate y el senegalés Moussa Diagne, quienes continúan en la capital del Segura.

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El de Pansa es el tercer fichaje realizado por los granas este verano y se une a los del base argentino Juani Marcos y el ala pívot letón Marcis Steinbergs, ambos igualmente internacionales. EFE

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