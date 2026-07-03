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El descubridor del CRISPR, Francis Mojica, recibe la Medalla de Honor de la Red Vives

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Alicante, 3 jul (EFE).- El catedrático de Microbiología de la Universidad de Alicante (UA) y descubridor del CRISPR, Francis Mojica, ha recibido este viernes la medalla de honor de la Red Vives en un acto celebrado en la Universidad de Perpiñán.

Según el comunicado del centro universitario alicantino, la rectora de la UA, Amparo Navarro, ha pronunciado en el anfiteatro de la Universidad de Perpiñán Vía Domitia el laudatio del profesor alicantino que descubrió el sistema de inmunidad adquirida que utilizan las bacterias para defenderse de la infección por virus, "uno de los mayores avances en la historia reciente, considerado uno de los más importantes de la microbiología a escala mundial".

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"CRISPR es una revolución científica, una tecnología que está cambiando el futuro de la humanidad, porque tiene aplicaciones en los más variados campos, desde la agricultura hasta la salud humana", ha señalado Navarro, quien ha considerado que, con su descubrimiento, Francis Mojica ha transformado la manera de entender y modificar el genoma.

De hecho, la aplicación de esta tecnología recibió en 2020 el Premio Nobel de Medicina y en 2015 el Princesa de Asturias, ante lo cual la rectora ha recordado que "la injusta distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada" haya determinado que ambos premios "se otorgaron al descubrimiento y no al descubridor".

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La rectora ha agradecido en la Red la concesión de la Medalla de Honor a Mojica, uniéndose a los múltiples reconocimientos que ha recibido este profesor a lo largo de su carrera "y, especialmente, en los últimos diez años".

Navarro se ha referido al investigador como "nuestro héroe discreto", a quien "tanta fama y ruido mediático no han alterado nada el carácter discreto, referido también a las virtudes de la prudencia, la sensatez y el tacto exquisito para hablar y obrar".

Mojica ha agradecido la distinción, que ha considerado un reconocimiento colectivo a la investigación desarrollada durante décadas gracias al trabajo compartido, la curiosidad científica y el compromiso con el conocimiento.

La otra Medalla de Honor ha sido concedida a la doctora Mercé Boada, considerada una referente internacional en el estudio y tratamiento de las demencias y del alzhéimer, con una trayectoria que, según el comunicado de la UA, constituye un legado que trasciende la obra científica y se proyecta en las generaciones de profesionales que ha formado como investigadora, docente y mentora.

La Medalla de Honor de la Red Vives es el máximo galardón que otorga la organización que integran 21 instituciones universitarias de Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares, 'Catalunya Nord' (la región del sur de Francia con vínculos históricos y lingüísticos con Cataluña), Andorra y Cerdeña, además de otros territorios con dichos vínculos comunes, para crear un espacio universitario que permita coordinar la docencia, la investigación y las actividades culturales y potenciar la utilización y la normalización de la lengua propia. EFE

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