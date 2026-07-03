El central Kaiser seguirá una temporada más en el Sabadell

Sabadell, 3 jul (EFE).- El central Juan Carlos Lázaro 'Kaiser' seguirá una temporada más en el Sabadell después de renovar su contrato, según informó este viernes el club catalán en un comunicado.

la vinculación de Kaiser con el Sabadell venció el pasado 30 de junio, pero la voluntad de las dos partes era continuar de la mano ya que, tal como destaca el club en su comunicado, el defensa "ha sido una pieza indispensable desde el primer día".

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El central, uno de los artífices del doble ascenso del Sabadell, ha pasado por quirófano este viernes para operarse de la doble hernia en el abdomen que ha arrastrado media temporada.

Kaiser ha seguido jugando a pesar de este problema físico y ha hecho un esfuerzo "extremo", según destacó el director deportivo del club, Lucas Viale, en la rueda de prensa del lunes.

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"Cualquier otra persona hubiera estado varios días ingresada en el hospital y el tenía la capacidad de competir. En el último partido le llevamos al límite. Es una situación clara: tiene que tener continuidad", añadió.

El defensa, nacido hace 30 años en la Comunidad Valenciana, ha disputado 44 partidos oficiales con la camiseta del Sabadell y es uno de los capitanes. EFE

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