Cataluña pide ayuda a la Unidad Militar de Emergencias por el incendio en el Baix Empordà

Barcelona, 3 jul (EFE).- La Generalitat de Cataluña ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente al incendio iniciado en La Bisbal d'Empordà (Girona), que ha entrado en el macizo de les Gavarres y sigue activo y sin control y ha obligado a confinar varias poblaciones de la comarca Baix Empordà.

Así lo ha anunciado el presidente catalán, Salvador Illa, en una intervención en el marco de su visita a las obras de modernización del regadío de la Conca de Tremp, en Lleida.

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Illa ha explicado que en breve prevé hablar directamente con la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado sobre las "dimensiones importantes" del incendio y ha pedido a los ciudadanos que hagan un caso "estricto" a las indicaciones de las autoridades.

A causa del mencionado incendio, que ha generando una gran humareda, Protección Civil de la Generalitat ha ordenado el confinamiento preventivo de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

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Hay otro incendio activo, en Vilavenut (Girona), por el cual Protección Civil ha ordenado el confinamiento de la población de los núcleos de Vilavenut (Fontcoberta) y Palol de la Farga (Cornellà del Terri), con envío a los vecinos de alerta telefónica. EFE

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