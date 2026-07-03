AM.El juez del caso Koldo imputa a la expareja de Ábalos y la cita a declarar el 20 de julio con el hermano del exasesor

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha imputado a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y la ha citado a declarar como investigada el próximo 20 de julio junto con Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, también imputado en el 'caso Koldo'.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que imputa a Rodríguez y la cita a declarar junto con García y al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía.

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La Fiscalía de Anticorrupción sostiene en un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que en la sentencia del Supremo contra Ábalos, que le condenó a 24 años de prisión, se revelan "datos que apuntan a la intervención" de estas tres personas en su "participación en la contratación de Rodríguez" por parte de Ineco y Tragsatec.

La Fiscalía acusa a Rodríguez, García y Zaldívar de delitos de malversación y de un delito de tráfico de influencias y subraya la "eventual responsabilidad penal" de la expareja de Ábalos, ya que "ha sido la principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación y, de otro, que sin su modo de proceder en los puestos adjudicados, no habría sido posible".

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Anticorrupción destaca que en la sentencia del Supremo se recoge que "Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual".

JESSICA PERCIBIÓ MÁS DE 43.000 EUROS

Así, el Ministerio Fiscal recoge que el Supremo relató en la sentencia que Rodríguez "en todos" los informes que remitía a sus responsables en Ineco "hizo constar que desempeñaba tareas administrativas para Joseba García" y que no atendió a sus superiores cuando le solicitaron que "precisara más sus condiciones de trabajo".

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Y de la sentencia del Supremo, el Ministerio Público extrae que "Jessica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de Ineco se interesaba por lo que hacía en Adif, siempre contestara que trabajaba para una tercera persona", es decir, para "Joseba García".

"Tales solicitudes e intentos de contacto por parte de responsables de Ineco provocaron que Ábalos contactara con la presidenta de Adif para indicarle que Rodríguez estaba siendo molestada", expone el escrito de la Fiscalía de la sentencia.

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Tras finalizar su contrato en Ineco en febrero de 2021, "casi sin solución de continuidad", fue contratada en marzo de ese mismo año en Tragsatec, indica según la sentencia el Ministerio Fiscal, así como que Rodríguez recibió 34.450 y 9.500,54 euros por cada empresa respectivamente.

Durante su declaración como testigo en el Supremo, la expareja del exministro "fue contundente" al afirmar que Ábalos conocía la realidad y confirmó "la percepción mensual de los salarios pactados y que durante el periodo en que estuvo contratada por ambas empresas realizó distintos viajes" con él, según recoge de la sentencia Anticorrupción.

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Fiscalía señala que la presidenta de Adif en ese momento, Isabel Pardo de Vera, encomendó a Zaldívar "gestiones para procurar la contratación" de Rodríguez y que "realizó las necesarias para que finalmente fuera contratada, sin entrevista previa, por Tragsatec, justo a la finalización del contrato con Ineco".

De la sentencia, la Fiscalía señala que Zaldívar advirtió a los responsables de Tragsatec que "Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de ADIF tenía interés en que fuera contratada".

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Durante el juicio, Zaldívar reconoció haber llamado a la responsable de Tragsatec para que "dejaran en paz a Rodríguez" y le advirtió de que Ábalos había hablado "con la presidenta de Adif para mostrarle su desagrado por la situación generada", destaca Anticorrupción de lo recogido en la sentencia.

Anticorrupción asegura que, según la sentencia del Supremo, García realizó "maniobras para eludir todo el control" por parte de los responsables de Rodríguez, dándole indicaciones para que "cumplimentara los partes de asistencia que debía remitir a Ineco con la ayuda y los datos facilitados" por él, "que no contestara a las distintas comunicaciones que le solicitaran información complementaria y explicaciones sobre el trabajo" que estaba desempeñando, y que, en su caso," se limitara a decir que trabajaba" para él.

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