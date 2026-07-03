Espana agencias

AM.El juez del caso Koldo imputa a la expareja de Ábalos y la cita a declarar el 20 de julio con el hermano del exasesor

Guardar
Google icon
Imagen Y2OGAJWY55EGDPVIY4DOMUPVV4

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha imputado a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y la ha citado a declarar como investigada el próximo 20 de julio junto con Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García, también imputado en el 'caso Koldo'.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que imputa a Rodríguez y la cita a declarar junto con García y al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, tal y como había solicitado la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Anticorrupción sostiene en un escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que en la sentencia del Supremo contra Ábalos, que le condenó a 24 años de prisión, se revelan "datos que apuntan a la intervención" de estas tres personas en su "participación en la contratación de Rodríguez" por parte de Ineco y Tragsatec.

La Fiscalía acusa a Rodríguez, García y Zaldívar de delitos de malversación y de un delito de tráfico de influencias y subraya la "eventual responsabilidad penal" de la expareja de Ábalos, ya que "ha sido la principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación y, de otro, que sin su modo de proceder en los puestos adjudicados, no habría sido posible".

PUBLICIDAD

Anticorrupción destaca que en la sentencia del Supremo se recoge que "Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual".

JESSICA PERCIBIÓ MÁS DE 43.000 EUROS

Así, el Ministerio Fiscal recoge que el Supremo relató en la sentencia que Rodríguez "en todos" los informes que remitía a sus responsables en Ineco "hizo constar que desempeñaba tareas administrativas para Joseba García" y que no atendió a sus superiores cuando le solicitaron que "precisara más sus condiciones de trabajo".

Y de la sentencia del Supremo, el Ministerio Público extrae que "Jessica Rodríguez recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de Ineco se interesaba por lo que hacía en Adif, siempre contestara que trabajaba para una tercera persona", es decir, para "Joseba García".

"Tales solicitudes e intentos de contacto por parte de responsables de Ineco provocaron que Ábalos contactara con la presidenta de Adif para indicarle que Rodríguez estaba siendo molestada", expone el escrito de la Fiscalía de la sentencia.

Tras finalizar su contrato en Ineco en febrero de 2021, "casi sin solución de continuidad", fue contratada en marzo de ese mismo año en Tragsatec, indica según la sentencia el Ministerio Fiscal, así como que Rodríguez recibió 34.450 y 9.500,54 euros por cada empresa respectivamente.

Durante su declaración como testigo en el Supremo, la expareja del exministro "fue contundente" al afirmar que Ábalos conocía la realidad y confirmó "la percepción mensual de los salarios pactados y que durante el periodo en que estuvo contratada por ambas empresas realizó distintos viajes" con él, según recoge de la sentencia Anticorrupción.

Fiscalía señala que la presidenta de Adif en ese momento, Isabel Pardo de Vera, encomendó a Zaldívar "gestiones para procurar la contratación" de Rodríguez y que "realizó las necesarias para que finalmente fuera contratada, sin entrevista previa, por Tragsatec, justo a la finalización del contrato con Ineco".

De la sentencia, la Fiscalía señala que Zaldívar advirtió a los responsables de Tragsatec que "Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de ADIF tenía interés en que fuera contratada".

Durante el juicio, Zaldívar reconoció haber llamado a la responsable de Tragsatec para que "dejaran en paz a Rodríguez" y le advirtió de que Ábalos había hablado "con la presidenta de Adif para mostrarle su desagrado por la situación generada", destaca Anticorrupción de lo recogido en la sentencia.

Anticorrupción asegura que, según la sentencia del Supremo, García realizó "maniobras para eludir todo el control" por parte de los responsables de Rodríguez, dándole indicaciones para que "cumplimentara los partes de asistencia que debía remitir a Ineco con la ayuda y los datos facilitados" por él, "que no contestara a las distintas comunicaciones que le solicitaran información complementaria y explicaciones sobre el trabajo" que estaba desempeñando, y que, en su caso," se limitara a decir que trabajaba" para él.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

La mayoría cree necesario adaptar el sistema al envejecimiento de la población y más de la mitad confía en que los gobiernos sean capaces de hacerlo

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

Sarah y Judith Andic han declarado como testigos y aseguran que el testamento de su padre se consensuaba anualmente

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La resolución refuerza las exigencias de transparencia que deben cumplir las entidades financieras durante la concesión de préstamos

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de detención contra el creador de contenido y le ha citado a declarar como querellado

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE

Las autoridades alemanas creen que un total de siete ucranianos participaron en el sabotaje producido en 2022

Rusia pide a Bruselas que tenga en cuenta el ataque a los gasoductos alemanes perpetrado por Ucrania al valorar su adhesión a la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

Las hermanas de Jonathan Andic afirman que la familia compartía la voluntad de crear una fundación benéfica y niegan conflictos entre padre e hijo

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

ECONOMÍA

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

Los españoles consideran que el sistema público de pensiones necesita una reforma urgente para garantizar su sostenibilidad

El Supremo declara abusivo los seguros de vida de prima única impuestos por los bancos y vinculados a hipotecas

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

DEPORTES

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”