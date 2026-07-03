Aaron Best, el escolta candadiense del MoraBanc, renueva un año y seguirá hasta 2027

Andorra La Vella, 3 jul (EFE).- Aaron Best, escolta canadiense del MoraBanc Andorra, renueva una temporada y seguirá vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este viernes la entidad.

El exterior, nacido en Scarborough (Ontario) hace 33 años, llegó el verano pasado procedente del Trefl Sopot de la primera división polaca, aunque a últimos de diciembre el presidente de la entidad, Gorka Aixàs, le abrió las puertas, al igual que al ala-pívot Justin McKoy.

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Con la llegada de Žan Tabak, Best ganó protagonismo y mejoró ostensiblemente su rendimiento. El escolta, internacional por su país, jugó 33 partidos con casi 22 minutos de media y anotando 9 puntos por partido y repartiendo 1,2 asistencias para 6,1 de valoración.

El internacional canadiense cuenta con una larga trayectoria en Europa, que comenzó en 2018.

Jugó en Alemania con el MHP Riesen Ludwigsburg; en Grecia con el PAOK Salónica BC; en Francia con el Boulazac Basket Dordogne; en Inglaterra en los London Lions; y en Polonia con el Trefl Sopot, antes de recalar en la Liga Endesa.

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Está es la segunda renovación del MoraBanc después de la del alero murciano 'Chumi' Ortega. "Estoy muy agradecido por el hecho de poder continuar formando parte del MoraBanc Andorra y competir. Emocionado por el reto que tenemos por delante y con ganas de volver a jugar delante de nuestra afición", aseguró Best. EFE

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