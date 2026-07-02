Yolanda Díaz asegura que ya negocia con los grupos políticos el nuevo decreto de vivienda

Madrid, 2 jul (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que está "negociando con el resto de grupos" del Congreso el anunciado nuevo real decreto ley en materia de vivienda.

En una entrevista en Telecinco, la líder de Sumar ha celebrado que se haya "desbloqueado" la norma con el PSOE, a pesar de las "diferencias" entre ambas formaciones, y ahora negocia "para que este real decreto salga adelante" en las Cortes.

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"Lo que pido", ha añadido, "es que votemos por medidas que sean positivas para la ciudadanía" y en este momento "el principal problema en España" es el acceso a la vivienda.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, avanzó el pasado lunes que el Gobierno de coalición había acordado aprobar en julio un "importante" paquete de medidas en materia de vivienda que incluía un aumento del IVA al 21 % para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler, a las que Díaz añadió el tope a las rentas del alquiler y la moratoria antidesahucios.

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El Gobierno ya aprobó en marzo una prórroga de dos años para los contratos del alquiler en una norma que decayó al no ser convalidada en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox y Junts, aunque tuvo efectos durante el tiempo que estuvo en vigor. EFE