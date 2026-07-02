Sevilla, 2 jul (EFE).- Vox entrará en el Gobierno de Andalucía con una consejería con rango de vicepresidencia que contempla las áreas de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local que asumirá Manuel Gavira en virtud del "acuerdo de gobierno y estabilidad" para Andalucía firmado con el PP.

El acuerdo incluye también que Vox podrá designar a uno de los cinco senadores de representación autonómica que corresponden al PP y tendrá asimismo la Vicepresidencia de la Mesa del Parlamento de Andalucía, según ha anunciado el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, en una rueda de prensa conjunta con Gavira. EFE

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