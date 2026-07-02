Thiaw: "Es una derrota muy cruel pero el partido no dura 85 minutos"

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- El técnico de la selección de Senegal, Pape Thiaw, admitió que la derrota ante Bélgica por 2-3, tras ir ganando 2-0, en los dieciseisavos de final del Mundial, "es muy cruel", pero que los partidos no duran 85, el tiempo que fue por delante su equipo.

"Es una derrota muy cruel, porque estábamos bien e íbamos ganando por 2-0, pero el partido no dura 85 minutos y ellos remontaron y no pudimos manejar las cosas atrás. Hay que felicitar a Bélgica", dijo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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Senegal, que desperdició una ventaja de dos goles, se vio superada en el tiempo de prolongación de la prórroga, en el minuto 125, por un penalti cometido sobre Youri Tielemans que se encargó de lanzar el propio centrocampista belga.

Thiaw no quiso polemizar con esa acción que fue señalada tras una revisión de VAR. "Prefiero no interpretar, porque cada uno tiene su opinión, yo prefiero no comentar la decisión de árbitro", dijo Thiaw, que no obstante se mostró comprensivo con las protestas de sus jugadores: "Nuestra opinión es que no había penalti. Los jugadores intentaron discutirlo, es su derecho, pero respetaron la decisión del árbitro".

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El seleccionador senegalés admitió que su equipo se echó atrás tras encajar el 2-1 y no supo gestionar los minutos finales.

"Teníamos el partido en las manos, pero retrocedimos porque queríamos mantener el marcador. Cuando encajamos el 2-1 nos echamos a atrás, nos volvieron a marcar y, aunque quisimos levantar el ánimo no fue fácil", explicó. EFE

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