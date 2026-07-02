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Tellado pide la salida de la directora de la Guardia Civil tras ser imputada: "La situación es de extrema gravedad"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este jueves la salida de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que haya sido imputada en el marco del 'caso Leire'. A su entender, la situación es de "extrema gravedad".

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

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Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Pedraz concluye que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de estos dos altos cargos de la Benemérita.

MARLASKA "TAMPOCO PUEDE SEGUIR EN SU PUESTO"

Tras conocer esa imputación, Tellado ha afirmado que "la situación es de extrema gravedad". "No puede seguir dirigiendo la Guardia Civil una persona imputada por obstrucción a la justicia. Es decir, por boicotear las investigaciones de los hombres y mujeres que dirige", ha dicho.

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Además, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que "tampoco puede seguir en su puesto" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "que lleva mintiendo desde que estalló este escándalo".

"Por cierto, Sánchez ha logrado su particular sorpaso: ya tiene más imputados que diputados", ha indicado Miguel Tellado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

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