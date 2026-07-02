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Tebas dice que su "buena relación" con el Barça y Laporta no influirá decisiones de LaLiga

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San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 2 jul (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado este jueves que la "buena relación" que dice mantener con el Fútbol Club Barcelona y su presidente, Joan Laporta, no influirá en las decisiones que pueda tomar la organización que dirige.

En declaraciones a los medios desde los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, Tebas ha insistido en que "no hay por qué ocultar" la sintonía con el club azulgrana tras las palabras de Laporta este miércoles en las que se refería al dirigente deportivo como "amigo".

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De hecho, Tebas ha defendido que, en el caso de ser invitado a la toma de posesión de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid tras ganar las elecciones, "claro" que acudiría porque aunque "hay periodos de diferencias", eso no le aleja de "trabajar con respeto institucional".

Por otra parte, preguntado por si el Barcelona respeta la conocida como regla 1:1, que establece que un club se puede gastar en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o por ahorro salarial, el presidente de LaLiga cree que sí, según ha opinado, aunque ha deslizado que "ellos (el Barcelona) sabrán".

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Además, ha recordado que en esta materia el coste del nuevo jugador "se amortiza los años que está contratado", por lo que "si tú pagas 100 millones" y el seleccionado "está cinco años, cuenta 20".

Al hilo, ha comentado que "si alguien no se puede quejar" de posibles "sabotajes" por parte de los árbitros "esos son el Madrid y el Barcelona". EFE

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