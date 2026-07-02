Rudi García: "El fútbol son emociones y hoy hemos creído que era posible"

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- El técnico de la selección belga, Rudi García, dijo tras la agónica victoria por 3-2 sobre Senegal, tras ir perdiendo por 0-2, que el fútbol "son emociones" y que ellos creyeron que la remontada era posible.

"El fútbol son emociones y hoy tuvimos muchísimas, sobre todo con el 2-0. En la pausa de hidratación les dije teníamos que marcar el 2-1 y que todo era posible", indicó en la conferencia de prensa posterior al partido de los dieciseisavos de final disputado en Seattle.

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García consideró que la prórroga fue "estupenda" y la comparó como un combate "entre dos boxeadores", en la que los dos tuvieron ocasiones. "Hemos sido muy sólidos y seguimos adelante con nuestra aventura, esto nos va a permitir crecer, porque demuestra que hasta que no suena el silbato final pueden pasar muchas cosas".

"Senegal también se merecía ganar, pero me alegro de que hayamos sido nosotros", dijo el seleccionador belga, que alabó la decisión de Youri Tielemanns de lanzar el penalti, "lo que no era fácil después de 120 minutos".

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Además, elogió la actitud de los jugadores que entraron desde el banco. "Sin ellos no lo hubiéramos conseguido. Es importante encontrar a los suplentes adecuados para revitalizar el equipo, se puede felicitar a todos", indicó. EFE

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