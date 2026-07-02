Espana agencias

Rudi García: "El fútbol son emociones y hoy hemos creído que era posible"

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 1 jul (EFE).- El técnico de la selección belga, Rudi García, dijo tras la agónica victoria por 3-2 sobre Senegal, tras ir perdiendo por 0-2, que el fútbol "son emociones" y que ellos creyeron que la remontada era posible.

"El fútbol son emociones y hoy tuvimos muchísimas, sobre todo con el 2-0. En la pausa de hidratación les dije teníamos que marcar el 2-1 y que todo era posible", indicó en la conferencia de prensa posterior al partido de los dieciseisavos de final disputado en Seattle.

PUBLICIDAD

García consideró que la prórroga fue "estupenda" y la comparó como un combate "entre dos boxeadores", en la que los dos tuvieron ocasiones. "Hemos sido muy sólidos y seguimos adelante con nuestra aventura, esto nos va a permitir crecer, porque demuestra que hasta que no suena el silbato final pueden pasar muchas cosas".

"Senegal también se merecía ganar, pero me alegro de que hayamos sido nosotros", dijo el seleccionador belga, que alabó la decisión de Youri Tielemanns de lanzar el penalti, "lo que no era fácil después de 120 minutos".

PUBLICIDAD

Además, elogió la actitud de los jugadores que entraron desde el banco. "Sin ellos no lo hubiéramos conseguido. Es importante encontrar a los suplentes adecuados para revitalizar el equipo, se puede felicitar a todos", indicó. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 2 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 2 de julio

Barcelona: la previsión meteorológica para este 2 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Barcelona: la previsión meteorológica para este 2 de julio

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de julio

Aquí está la combinación ganadora dada a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de julio

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

El conjunto de Rudi García comenzó perdiendo 0-2 y le dio la vuelta al marcador con los goles de Lukaku y Tielemans

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”

La actriz abordó el estigma hacia las mujeres independientes y compartió detalles sobre su economía personal durante la presentación de su nueva película

Blanca Portillo habla sobre su situación fiscal en ‘La Revuelta’: “Pago impuestos como una puerca, que es lo que hay que hacer”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

Defensa subasta por 4,77 millones de euros 17 inmuebles en toda España, entre ellos un terreno en el que el Gobierno anunció que iba a construir viviendas sociales

Almeida paga 45.980 euros a Bertín Osborne para que actúe en las Fiestas de Chamberí por “su calidad artística e identidad personal”

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

DEPORTES

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”

Harry Kane no falta a su cita con el gol y mete a Inglaterra en octavos del Mundial 2026 después de remontar al Congo: el resumen y los goles, en vídeo

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

España pone fin a la era Bielsa en Uruguay y el técnico revela todos los secretos del vestuario durante el Mundial