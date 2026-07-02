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Rechazada petición de R. Madrid para suspensión cautelar de protocolo ante acoso de LaLiga

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Madrid, 2 jul (EFE).- LaLiga anunció este jueves que el Tribunal de Instancia de Madrid ha rechazado la petición del Real Madrid de suspender de manera cautelar la eficacia obligatoria del "Protocolo-Guía ante situaciones de discriminación, violencia o acoso en el ámbito del fútbol profesional", aprobado por la Comisión Delegada de la patronal.

La plaza nº 102 de la Sección Civil del Tribunal ha desestimado solicitud del club blanco, que reclamó la nulidad del acuerdo de la Comisión Delegada de la misma, al considerar que la adhesión al protocolo no podía tener carácter obligatorio y, de forma simultánea, pidió la suspensión cautelar de su aplicación mientras se resolvía el procedimiento principal.

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Según informó LaLiga, el citado tribunal concluye en su auto que el Real Madrid no ha "justificado la concurrencia de los requisitos necesarios para obtener tutela cautelar y, por tanto, paralizar la aplicación".

También considera que el protocolo ha sido elaborado en cumplimiento de la Ley del Deporte de 2022, cuyo artículo 4.5 obliga a las ligas profesionales a contar con este tipo de protocolos y ponerlos a disposición de los clubes para su suscripción.

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Para LaLiga, el tribunal confirma así que esta "no solo actuó con plena habilitación legal sino en cumplimiento de un mandato expreso dado por el legislador en su condición de organizadora de las competiciones de fútbol de primera y segunda división".

El auto rechaza, a su vez, el argumento de que el incumplimiento del protocolo podría conducir a la no inscripción del club en la nueva temporada, para basar la petición de suspensión cautelar, ya que el tribunal mantiene que el Protocolo-Guía no altera el régimen de inscripción de los clubes, que está regulado en los Estatutos de la organización, que no son modificables mediante un protocolo.

El auto, que puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, impone las costas a la parte demandante y el procedimiento continuará su tramitación principal.

LaLiga recordó que el "Protocolo-Guía ante situaciones de discriminación, violencia o acoso en el ámbito del fútbol profesional" está impulsado en cumplimiento del artículo 4.5 de la Ley del Deporte y su entrada en vigor está prevista para la próxima temporada.

De acuerdo al mismo los clubes de LaLiga tendrán que contar con un delegado de protección y puntos en las gradas o agentes y salas con el color violeta como identificativo para prevenir y actuar en situaciones de discriminación, violencia de género o sexual, abuso o acoso sexual y por razón de sexo-género. EFE

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