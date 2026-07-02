Pablo Martínez dice adiós al Levante tras siete temporadas: “Ha sido mi casa”

Valencia, 2 jul (EFE).- El centrocampista Pablo Martínez se despidió del Levante tras siete temporadas en el club valenciano con un mensaje de agradecimiento en el que aseguró que una parte de su corazón "siempre será granota" y que la entidad ha sido "su casa".

El futbolista madrileño pone fin a una etapa tras 155 partidos e iniciada en 2019, cuando llegó al Levante para el equipo filial. Después debutó en Primera División y formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la máxima categoría en 2025, además de ejercer como capitán del conjunto levantinista.

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"Nunca es fácil encontrar las palabras para despedirse de la que considero ha sido mi casa", escribió el jugador en sus redes sociales, donde recordó que el Levante le permitió "cumplir todos los sueños" que tenía cuando era niño.

Pablo Martínez, a quien el Levante no ha ofrecido la renovación tras acabar contrato el 30 de junio, destacó que siempre trató de defender el escudo "con respeto, compromiso y humildad", consciente "del privilegio y de la enorme responsabilidad" que suponía vestir la camiseta del Levante y portar el brazalete de capitán.

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El centrocampista también agradeció el apoyo recibido de compañeros, entrenadores y empleados del club durante su etapa en la entidad y tuvo una mención especial para la afición levantinista.

"Gracias por confiar en mí, por brindarme vuestro apoyo y vuestro cariño en los buenos, pero sobre todo, en los malos momentos", señaló.

"Hoy se cierra una etapa, pero una parte de mi corazón siempre será granota. Gracias por hacerme sentir como en casa; ha sido un orgullo haber defendido este escudo", concluyó el futbolista madrileño, de 28 años. EFE

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