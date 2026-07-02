Espana agencias

Pablo Martínez dice adiós al Levante tras siete temporadas: “Ha sido mi casa”

Guardar
Google icon

Valencia, 2 jul (EFE).- El centrocampista Pablo Martínez se despidió del Levante tras siete temporadas en el club valenciano con un mensaje de agradecimiento en el que aseguró que una parte de su corazón "siempre será granota" y que la entidad ha sido "su casa".

El futbolista madrileño pone fin a una etapa tras 155 partidos e iniciada en 2019, cuando llegó al Levante para el equipo filial. Después debutó en Primera División y formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la máxima categoría en 2025, además de ejercer como capitán del conjunto levantinista.

PUBLICIDAD

"Nunca es fácil encontrar las palabras para despedirse de la que considero ha sido mi casa", escribió el jugador en sus redes sociales, donde recordó que el Levante le permitió "cumplir todos los sueños" que tenía cuando era niño.

Pablo Martínez, a quien el Levante no ha ofrecido la renovación tras acabar contrato el 30 de junio, destacó que siempre trató de defender el escudo "con respeto, compromiso y humildad", consciente "del privilegio y de la enorme responsabilidad" que suponía vestir la camiseta del Levante y portar el brazalete de capitán.

PUBLICIDAD

El centrocampista también agradeció el apoyo recibido de compañeros, entrenadores y empleados del club durante su etapa en la entidad y tuvo una mención especial para la afición levantinista.

"Gracias por confiar en mí, por brindarme vuestro apoyo y vuestro cariño en los buenos, pero sobre todo, en los malos momentos", señaló.

"Hoy se cierra una etapa, pero una parte de mi corazón siempre será granota. Gracias por hacerme sentir como en casa; ha sido un orgullo haber defendido este escudo", concluyó el futbolista madrileño, de 28 años. EFE

pzm/nhp/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

La patronal asegura que el sector puede construir hasta 700.000 casas al año, pero asegura que la escasa mano de obra y la inestabilidad de los costes ponen en riesgo el aumento de la oferta residencial

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Mick Jagger, de Los Rolling Stones, declara su admiración por Rosalía: “Hizo algo realmente conceptual y lo logró a la perfección”

El cantante de The Rolling Stones ha alabado el último disco de Rosalía durante una entrevista con ‘GQ’

Mick Jagger, de Los Rolling Stones, declara su admiración por Rosalía: “Hizo algo realmente conceptual y lo logró a la perfección”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 2 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 2 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

ECONOMÍA

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

El mercado de la vivienda pisa el freno: las compraventas caerán más del 3% y el alquiler un 7% en el segundo semestre de 2026

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

DEPORTES

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

La historia del monstruoso estadio del España - Austria, un templo de 5.000 millones de euros construido a 30 metros de profundidad

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine