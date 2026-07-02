Ocho comunidades autónomas bajo aviso por calor, con Andalucía y Extremadura en naranja

Madrid, 2 jul (EFE).- Ocho comunidades autónomas están bajo aviso por calor, con Andalucía y Extremadura un día más en nivel naranja (peligro importante) por temperaturas muy altas en el suroeste peninsular; podrán superarse 42 grados en puntos de Jaén como el valle del Gualdalquivir y en la campiña sevillana y cordobesa.

En nivel amarillo de aviso (con peligro bajo), también por calor, se encuentran las siguientes comunidades: Aragón, ambas Castillas, Cataluña, Galicia y Madrid, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

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Se suman con avisos amarillos, aunque por temporal marítimo y vientos de hasta 70 kilómetros por hora, Baleares (las fuertes rachas afectarán a la isla de Menorca) y Andalucía (Cádiz).

Solo por fenómenos costeros están bajo aviso amarillo, además, Cataluña (Ampurdán, con olas de tres metros) y Galicia (oeste de A Coruña), según las predicciones de la Aemet.

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En la provincia de Jaén se podrán superar puntualmente los 42 grados en el valle del Guadalquivir, al igual que en las zonas de Morena y Condado.

Hará mucho calor en diversos puntos de Andalucía, con niveles de hasta 40 grados incluso en el litoral de Huelva. Asimismo se alcanzarán esas máximas en buena parte de Extremadura, con avisos naranjas en ambas provincias.

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Se superarán niveles de 36-39 grados en otras muchas zonas con avisos amarillos, especialmente en la meseta sur, Extremadura, Andalucía.

En la provincia de Madrid, con avisos amarillos, se alcanzarán 36 grados en la zona sur, las vegas y el oeste del territorio, y 34 grados en la sierra. EFE

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