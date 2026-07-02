Espana agencias

Ocho comunidades autónomas bajo aviso por calor, con Andalucía y Extremadura en naranja

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jul (EFE).- Ocho comunidades autónomas están bajo aviso por calor, con Andalucía y Extremadura un día más en nivel naranja (peligro importante) por temperaturas muy altas en el suroeste peninsular; podrán superarse 42 grados en puntos de Jaén como el valle del Gualdalquivir y en la campiña sevillana y cordobesa.

En nivel amarillo de aviso (con peligro bajo), también por calor, se encuentran las siguientes comunidades: Aragón, ambas Castillas, Cataluña, Galicia y Madrid, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

PUBLICIDAD

Se suman con avisos amarillos, aunque por temporal marítimo y vientos de hasta 70 kilómetros por hora, Baleares (las fuertes rachas afectarán a la isla de Menorca) y Andalucía (Cádiz).

Solo por fenómenos costeros están bajo aviso amarillo, además, Cataluña (Ampurdán, con olas de tres metros) y Galicia (oeste de A Coruña), según las predicciones de la Aemet.

PUBLICIDAD

En la provincia de Jaén se podrán superar puntualmente los 42 grados en el valle del Guadalquivir, al igual que en las zonas de Morena y Condado.

Hará mucho calor en diversos puntos de Andalucía, con niveles de hasta 40 grados incluso en el litoral de Huelva. Asimismo se alcanzarán esas máximas en buena parte de Extremadura, con avisos naranjas en ambas provincias.

Se superarán niveles de 36-39 grados en otras muchas zonas con avisos amarillos, especialmente en la meseta sur, Extremadura, Andalucía.

En la provincia de Madrid, con avisos amarillos, se alcanzarán 36 grados en la zona sur, las vegas y el oeste del territorio, y 34 grados en la sierra. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

El programa de RTVE ha despedido este martes al modelo Jorge Román como segundo expulsado de la edición

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

Rescatan seis tigres en Alemania que una exdomadora de circo mantenía en una finca particular: serán trasladados a España

Hace unas semanas, un felino escapó de la misma propiedad, hirió a un cuidador y fue finalmente abatido. Los animales serán acogidos por AAP Primadomus en Alicante

Rescatan seis tigres en Alemania que una exdomadora de circo mantenía en una finca particular: serán trasladados a España

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja

Un estudio de Funcas muestra cómo las condiciones materiales influyen en la posibilidad de construir entre dos un proyecto de vida

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

Víctor de Aldama celebra que no entra en prisión en la boda en Ibiza del abogado de una de sus empresas “instrumentales”, investigada por defraudar 70 millones

El cúpula del PP presiona a Juanma Moreno para que busque “lo que le une” a Vox y evite llevar las negociaciones al parón veraniego

Vito Quiles denuncia que la Policía busca su detención y rechaza entregarse: “Que sigan buscando. Mucha suerte”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja

El aire acondicionado puede triplicar el recibo de la luz: cambiar de hábitos de consumo y de tarifa reduce el gasto un 68%

La trampa de la natalidad: tener más hijos aumentaría el gasto fiscal y no daría beneficios al pago de las jubilaciones

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

DEPORTES

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”