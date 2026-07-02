Muere un hombre de 34 años atropellado por un autobús urbano en Sevilla

Sevilla, 2 jul (EFE).- Un hombre de 34 años ha muerto esta pasada madrugada en Sevilla tras ser atropellado por un autobús urbano que circulaba por la zona del Polígono de San Pablo.
Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que el aviso se produjo a la 1:45 horas de la madrugada, alertando de que un hombre había sido atropellado entre las calles Ada y Soleá por un autobús urbano.
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El 112 activó a la Policía Local y a los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte del hombre atropellado.
La Policía Local de Sevilla investiga las causas del suceso. EFE
fcs/pst/lml
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