Mikel Arteta a Santi Cazorla: "Gracias por lo que has dado al fútbol"

Oviedo, 2 jul (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal y vigente campeón de la Premier League. ha dado las gracias a Santi Cazorla, quien este jueves anunció su retirada, por lo que le ha "dado al fútbol".

"Socio, se me pone la piel de gallina. Ha sido un honor y un regalo conocerte como persona, haber sido compañero tuyo y estar detrás de todo lo que has pasado en tu carrera y de lo que has llegado a ser. Y sobre todo del legado que vas a dejar en el fútbol y en la gente", dijo Arteta en un vídeo compartido por el Real Oviedo.

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Mientras que el actual técnico del Arsenal llegó al club ‘gunner’ como futbolista en 2011, Santi Cazorla lo hizo en 2012 y ahí comenzó una relación de amistad que todavía perdura en la actualidad, asegurando el entrenador vasco que no se quiere olvidar en estos momentos de "Úrsula, de tu mujer y de tus niños".

"Gracias por lo que has dado al fútbol. Gracias por ponerle una sonrisa a todos los que estábamos a tu lado. Se cierra un ciclo para ti e imagino lo duro que va a ser conociendo la pasión y el amor que tienes por el juego, pero seguro que le seguirás dando mucho a este deporte", concluyó Mikel Arteta.

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Otra leyenda del Arsenal como Arsene Wenger, el técnico que más partidos ha dirigido en el club del Emirates y el entrenador que fichó a Cazorla hace ya 14 años, define al ya excapitán y símbolo del Real Oviedo como "un hombre fuerte, sensible y extraordinario". EFE

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