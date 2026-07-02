Espana agencias

Lorenzo agradece el elogio de De la Fuente, pero evita ver a Colombia como favorita

Guardar
Google icon

Kansas City (EE.UU.), 2 jul (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, rechazó este jueves asumir el papel de favorita para ganar el Mundial de la FIFA 2026, pese a que el técnico de España, Luis de la Fuente, aseguró que la selección cafetera tiene "un nivel altísimo", recordó que fue la última en derrotar a La Roja y la situó entre las aspirantes al título.

En la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de final contra la selección de Ghana, Lorenzo afirmó que recibe esas palabras como "un elogio", aunque insistió en que no se siente cómodo con esa etiqueta.

PUBLICIDAD

"Yo sé que es un elogio de parte del profesor De la Fuente y se lo agradezco. Prefiero no estar en ese sitio de favorito", señaló el técnico argentino.

No obstante, destacó que Colombia ha aprendido a convivir con esa presión cuando las circunstancias la han situado como candidata.

Lorenzo recordó que, salvo el partido de la fase de grupos ante Portugal, tanto en los amistosos previos al Mundial como en varios encuentros del torneo la selección colombiana había llegado con el cartel de favorita.

PUBLICIDAD

El entrenador también subrayó la igualdad que ha caracterizado al Mundial y consideró que las diferencias entre avanzar o quedar eliminado son mínimas.

"Lo que se está viendo es que depende de líneas muy finitas entre quién pasa y quién no pasa. Dios quiera que esté a favor nuestro", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Oyarzabal hace el tercero de La Roja y sentencia el partido

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Oyarzabal hace el tercero de La Roja y sentencia el partido

La historia de amor de Pedro Porro y María Hurtado: de conocerse hace menos de dos años a tener un nuevo miembro en la familia

El futbolista de la selección venía de una gran exposición mediática por diferentes rumores respecto a sus posibles parejas, pero ha logrado mantener un perfil bajo con su nueva pareja y la vida en familia de la que disfrutan

La historia de amor de Pedro Porro y María Hurtado: de conocerse hace menos de dos años a tener un nuevo miembro en la familia

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Científicos franceses analizan miles de barriles de un cementerio radiactivo situado a 4.700 metros de profundidad del océano Atlántico: “No estamos en Chernóbil”

El vertido de estos residuos de la industria civil nuclear solidificados en el mar era una práctica común en países europeos entre 1946 y 1990

Científicos franceses analizan miles de barriles de un cementerio radiactivo situado a 4.700 metros de profundidad del océano Atlántico: “No estamos en Chernóbil”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tribunal de A Coruña obliga a un padre separado a pagar la pensión alimentaria de sus hijos tras haber alegado problemas de salud y falta de ingresos: mentía

Un tribunal de A Coruña obliga a un padre separado a pagar la pensión alimentaria de sus hijos tras haber alegado problemas de salud y falta de ingresos: mentía

Juanma Moreno revalida la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Vox y abre una nueva etapa de gobierno de coalición en Andalucía

La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel por amañar contratos públicos en favor de una empresa de festejos del ‘caso Púnica’

El acuerdo del PP y Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno como presidente: una consejería, una vicepresidencia, prioridad nacional o prohibición del burka

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

ECONOMÍA

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

El mercado de la vivienda pisa el freno: las compraventas caerán más del 3% y el alquiler un 7% en el segundo semestre de 2026

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

DEPORTES

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria

Cuánto gana España por pasar a octavos de final del Mundial 2026: esta es la cifra que se llevan los jugadores

Oyarzabal se pone a un gol de igualar a los máximos goleadores de la selección española en un solo Mundial: este es el ranking de La Roja

España golea a Austria y se mete en octavos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo