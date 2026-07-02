Líderes del PP felicitan a Moreno Bonilla tras su investidura como presidente de Andalucía

Madrid, 2 jul (EFE).- La presidenta de Baleares, Margalida Prohens; la de Extremadura, María Guardiola; y los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Murcia, Fernando López Miras; y Aragón, Jorge Azcón, han felicitado a Juan Manuel Moreno Bonilla tras ser investido por tercera vez consecutiva como presidente de la Junta de Andalucía.

"Andalucía seguirá avanzando con el presidente en el que volvieron a confiar de manera amplia los andaluces", ha expresado Prohens a través de su perfil de X, al tiempo que ha añadido: "Enhorabuena, presidente Juanma Moreno Bonilla, por esta tercera investidura para continuar transformando Andalucía".

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Fernández Mañueco, también a través de su perfil de X, ha transmitido, además de su "enhorabuena a todos los andaluces", que este jueves se ha impuesto "la estabilidad, la buena gestión y un Gobierno útil al servicio de las personas". "El Partido Popular vuelve a demostrar que donde gobierna hay futuro", ha concluido.

López Miras, en la misma plataforma, ha manifestado que "los andaluces tienen a un presidente que se desvive por su tierra". "Andalucía y la Región de Murcia trabajan unidas para que muy pronto el cambio llegue a toda España con Feijóó", ha agregado, antes de expresar su enhorabuena.

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"Andalucía tiene al mejor presidente posible. Un hombre entregado a su tierra y a su ciudadanía. Enhorabuena Juanma Moreno Bonilla. A por cuatro años más de gestión transparente, rigurosa y transformadora", ha aseverado Guardiola en su perfil de X.

Azcón, por su parte, ha destacado que "Andalucía tiene al mejor presidente para seguir avanzando", al tiempo que ha definido a Moreno Bonilla como "un presidente comprometido con la estabilidad, la prosperidad y el futuro de todos los andaluces". "Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa", ha concluido su mensaje en X. EFE

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