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Las acusaciones abordan sus informes finales en el juicio del caso Kitchen

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Madrid, 2 jul (EFE).- Las acusaciones del caso Kitchen expondrán este jueves sus informes finales ante el tribunal, como ya hizo el fiscal, que consideró acreditada una operación parapolicial delictiva con la finalidad "bastarda" de sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentación que pudiera ser comprometedora para el PP o sus dirigentes.

El tribunal, que enjuicia en la Audiencia Nacional a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, escuchará primero el informe de la Abogacía del Estado, que como el Ministerio Fiscal acusa al exministro Jorge Fernández Díaz y que suma un octavo acusado: el comisario José Luis Olivera.

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Esta parte representa los intereses del Estado, al que la Fiscalía exige responsabilidad civil por el perjuicio presuntamente causado al emplear fondos reservados para pagar al confidente de la trama, el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos.

Tras la Abogacía llegará el turno de la acusación particular que ejercen el extesorero Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias y su hijo, Guillermo, que tras sacar del procedimiento el secuestro cometido por un falso cura ha rebajado las penas de cárcel que reclaman.

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En concreto, la familia Bárcenas pide 17 años y medio de cárcel para el exministro del Interior, su ex número dos, el excomisario José Manuel Villarejo y el resto de la cúpula policial y 11 años y medio de prisión para el exchófer.

Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos serán las últimas en exponer sus informes.

Los socialistas han rebajado mínimamente, en alrededor de un año, las penas que pedían en sus conclusiones provisionales, de 47 años de cárcel para el exministro o 38 para Villarejo o 36 para el chófer.

Podemos por su parte también ha disminuido las condenas que reclamaba inicialmente y ahora pide de 27 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, su ex número dos o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y 24 años de cárcel para el resto de acusados.

Antes de culminar, el juicio requerirá todavía de varias jornadas para que defiendan sus informes finales las defensas de los ocho acusados, quienes tienen además derecho a la última palabra. EFE

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