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La selección argentina llega a Miami para jugarse el pase a octavos contra Cabo Verde

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Miami (EE.UU.), 1 jul (EFE).- La selección argentina llegó este miércoles al sur de Florida para jugarse el pase a octavos de final contra Cabo Verde, un duelo que tendrá lugar el viernes en el Hard Rock Stadium.

La expedición aterrizó entrada la noche y se dirigió a su hotel de concentración en Fort Lauderdale, una ciudad al norte de Miami donde permanecerá concentrada antes del partido.

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Esta localidad también alberga las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami, bien conocidas por Lionel Messi y Rodrigo De Paul, y que usará la 'Albiceleste' para preparar la eliminatoria.

La primera sesión está programada para mañana a las 18:00 hora local (22:00 GMT), horas después de que el seleccionador Lionel Scaloni comparezca en la rueda de prensa previa al partido contra Cabo Verde.

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En Fort Lauderdale, la selección argentina se alojará en el hotel The Dalmar, un refugio de élite ubicado en el corazón de esta localidad, en el que permaneció hasta este miércoles la selección de Colombia.

Argentina disputará los dieciseisavos de final contra Cabo Verde el viernes a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami, una cita en la que se espera una amplia mayoría de aficionados argentinos.

Este es el primer partido del Mundial que la vigente campeona disputa en Miami, un núcleo que alberga una importante diáspora argentina, y que en los últimos días ha recibido a decenas de miles de argentinos que han viajado pese a no disponer de entradas.

De ganar a Cabo Verde, Argentina se medirá el 7 de julio en Atlanta al vencedor de la eliminatoria entre Australia y Egipto. EFE

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