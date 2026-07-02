La Albirroja dio "lección de amor" patrio al vencer a Alemania, dice presidente paraguayo

Asunción, 1 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este miércoles que los jugadores de la selección nacional de fútbol, que contra todo pronóstico vencieron hace dos días a la poderosa Alemania en la Copa del Mundo, ofrecieron "una lección de amor a la patria con esta resonante victoria", que afirmó ha hecho vivir al país "días mágicos".

"Qué lección de amor a la patria nos trajeron nuestros leones albirrojos", dijo el mandatario al iniciar un discurso ante el Congreso, donde presenta su tercer Informe de Gestión anual. "Vivimos unos días mágicos, en los que todo el mundo puso sus ojos en el Paraguay", agregó.

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La Albirroja eliminó del Mundial a la cuatro veces campeona Alemania y avanzó a los octavos de final del torneo el pasado lunes, tras imponerse en una tanda de penaltis por 3-4, con el guardameta suramericano Orlando Gill como el gran protagonista al atajar los lanzamientos de Kai Havertz y Nick Woltemade.

Los equipos llegaron a esta definición después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, gracias a las dianas de Julio Enciso y Havertz.

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"Gracias por mostrarnos el camino hacia un Paraguay mejor, el del coraje, la disciplina, la lucha tenaz y el trabajo en equipo por sobre la individualidades. Gracias por dejar el nombre del Paraguay tan alto en el mundo. Y perdón, perdón, porque los que tenemos la responsabilidad de este país no siempre estamos a las altura", prosiguió Peña.

Ahora Paraguay, que regresó a la Copa del Mundo después de dieciséis años, enfrentará este sábado a la favorita Francia en el Estadio de Filadelfia, que tiene un aforo para más de 68.000 espectadores. EFE

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