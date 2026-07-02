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Joel Parra, sobre los jóvenes: "Les tenemos que dar la confianza sin la presión"

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Madrid, 2 jul (EFE).- El jugador de la selección española de baloncesto Joel Parra expresó este jueves su satisfacción tras la victoria de España frente a Dinamarca por 109-81 y destacó la buena actuación de jóvenes jugadores como Hugo González o Mario Saint-Supéry, con quienes la Federación Española de Baloncesto está haciendo un gran trabajo.

En declaraciones a los medios en la zona mixta de la Caja Mágica de Madrid, el jugador aseguró que tanto González como Saint-Supéry son el "futuro" y se les tiene que "dar la confianza, la libertad, sin la presión de que tienen que ser el nuevo Rudy, el nuevo Llull".

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"Cada uno es el jugador que es, pero creo que en ese sentido la Federación está haciendo muy bien poniendo a jugadores jóvenes, sobre todo Mario que ya pudo venir al Europeo del año pasado", afirmó.

Tras cosechar la quinta victoria de España en la presente fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, consolidando el liderato de grupo, Parra valoró el "muy buen nivel" ofrecido por el equipo que dirige Chus Mateo: "Todos los que hemos entrado en pista hemos sumado y eso es lo positivo".

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"Al final todas las victorias cuentan para la segunda fase, los otros equipos han perdido, ahora a ir a Georgia a intentar sumar la sexta victoria, sabemos que será complicado porque como han perdido se la juegan. Estamos contentos, acercándonos más al objetivo", declaró. EFE

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