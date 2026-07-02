Investigan como violencia de género la agresión sufrida por una mujer en Ibros (Jaén)

Jaén, 2 jul (EFE).- La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que se investiga como violencia de género la agresión sufrida por una mujer este miércoles en el municipio de Ibros, que está herida de gravedad, por parte de un hombre que ha sido detenido por la Guardia Civil.

La mujer se encuentra ingresada en el hospital fuera de peligro y ni ella ni el hombre figuraban en el registro de VioGén, según la Subdelegación del Gobierno.

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La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil denunció este suceso, lamentando que fue un único agente el que intervino en solitario para “detener a un hombre que había apuñalado a su mujer” debido a que “la patrulla operativa más cercana se encontraba a 40 minutos de distancia”.

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, el agente logró que el hombre depusiera su actitud y abriera la puerta, por lo que procedió a su detención y desarme.

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Seguidamente, prestó los primeros auxilios a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Desde Jucil han advertido de que este suceso es el “fiel reflejo de las carencias en la España vaciada”, señalando que existen “distancias inasumibles” y extensiones de terreno cubiertas por una única patrulla.

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A juicio de la asociación, la falta de personal deja desprotegidos tanto a los ciudadanos, que sufren “tiempos de respuesta inaceptables”, como a los propios agentes, “obligados a actuar en solitario ante situaciones de extrema violencia”.

Por ello, la asociación considera que el modelo actual de seguridad ciudadana y el despliegue territorial de la Guardia Civil están “totalmente colapsados” y “agotados”.

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En este sentido, han exigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil una reestructuración urgente, un aumento real de la plantilla y que “afronten de una vez la acuciante falta de efectivos” en el medio rural. EFE

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