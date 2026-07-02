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Ferran Font rescinde su contrato con el Barça

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Barcelona, 2 jul (EFE).- El internacional español Ferran Font ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato que le vinculaba al Barça hasta el verano de 2027, según ha informado este jueves el club.

El delantero catalán llegó al conjunto azulgrana en el verano de 2024, libre tras finalizar su etapa en el Sporting de Portugal. En sus dos temporadas en el Barça se consolidó como una de las piezas más determinantes del equipo, y en la última fue el máximo goleador barcelonista en la fase regular de la OK Liga, con 20 tantos en 25 partidos, y cerró el curso con 44 goles en 59 encuentros.

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Sin embargo, la discreta temporada del Barça, que únicamente conquistó la Supercopa de España al inicio del curso y posteriormente cayó en las semifinales de la Copa del Rey, en la final de la Liga de Campeones y en las semifinales de la OK Liga, ha llevado a la secretaría técnica a reestructurar la plantilla.

En este contexto, Font, que cumplirá 30 años este año y tenía una temporada más de contrato, ha sido uno de los jugadores afectados por la remodelación. Se marcha del cuadro catalán tras disputar 103 partidos y conquistar tres títulos, dos Supercopas de España y una OK Liga.

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Con su salida, Font se convierte en la tercera baja confirmada del conjunto azulgrana para la próxima temporada, después de las ya anunciadas del portero Sergi Fernández y del argentino Pablo Álvarez, que se retira.

En el capítulo de incorporaciones, el club catalán ha confirmado por ahora el fichaje del también argentino Nico Ojeda, que la pasada temporada jugó cedido en el Pons Lleida. Además, está pendiente de anunciar la incorporación del goleador catalán Martí Casas, que ya se despidió del Reus Deportiu. EFE

avm/xsf/apa

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