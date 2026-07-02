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España y Alemania coordinan estrategias científicas ante el riesgo de inundaciones

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Valencia, 2 jul (EFE).- Universidades valencianas y alemanas colaboran en el desarrollo de metodologías y herramientas que faciliten la incorporación del conocimiento a la planificación territorial y a la gestión del riesgo ante posibles inundaciones, así como en los procesos de reconstrucción tras los daños ocasionados por estos fenómenos meteorológicos.

Estos trabajos se están desarrollando en el marco del proyecto alemán KAHR 2.0 y de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), en el que participan la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV), la Universidad de Stuttgart y la RWTH Aachen University, según informa el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en un comunicado.

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Una delegación ministerial, encabezada por la directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento, Elisa Rivera, junto con la Comisionada del Gobierno de España para la DANA, Zulima Pérez, visitan desde hoy Alemania para impulsar la coordinación de estrategias científicas en resiliencia climática ante el riesgo de inundaciones.

La iniciativa nace de la experiencia compartida de ambos países tras dos episodios de inundaciones de gran impacto: las del valle del Ahr, en la región alemana de Rhineland-Palatinate, en julio de 2021, y la dana que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

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Ambos acontecimientos, añaden desde el ministerio, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta institucional mediante políticas públicas basadas en la evidencia científica, la innovación y la cooperación internacional.

El objetivo de esta visita, que se prolongará hasta el 4 de julio, es promover el intercambio de conocimiento, metodologías y buenas prácticas entre ambos países para mejorar la preparación, la adaptación y la reconstrucción frente a fenómenos meteorológicos extremos, así como favorecer el desarrollo de soluciones transferibles a otras regiones europeas.

La agenda de trabajo incluye reuniones con el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania (BMFTR) para analizar la cooperación en ciencia e innovación orientada a estrategias de reconstrucción resilientes al clima y la participación de la delegación española en el congreso "Cinco años después de las inundaciones de 2021", que se celebra hoy en Remagen, donde se presentan las experiencias desarrolladas en el valle del Ahr y en Valencia como casos de estudio para el fortalecimiento de la resiliencia climática y un taller técnico.

Asimismo, la delegación española tiene prevista este viernes una visita de campo al valle del Ahr para conocer los avances y retos de la reconstrucción cinco años después de la catástrofe, y el sábado, una jornada en Stuttgart con estudiantes y expertos en planificación regional. EFE

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