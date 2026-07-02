El PP pide la comparecencia de Albares y datos sobre la aplicación de la 'ley de nietos'

Madrid, 2 jul (EFE).- El PP ha informado este jueves de que ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud para que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparezca en la Cámara Baja, así como varias peticiones de informes sobre cómo se está llevando a cabo la nacionalización en algunos países por la conocida como 'ley de nietos'.

En un comunicado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha informado que las peticiones fueron registradas ayer.

El PP quiere que el ministro informe del impacto y alcance de la aplicación de esta normativa -incluida en la ley de Memoria Democrática- en la red consular española y sobre aspectos como el funcionamiento de los registros civiles consulares, los plazos de resolución de expedientes o el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes.

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El Grupo Popular también ha registrado varias solicitudes de información, una de ellas para pedirle al Gobierno una copia del expediente de contratación de la empresa pública INECO para realizar labores de apoyo en la tramitación de expedientes de obtención de la nacionalidad española.

También solicitan el informe de la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de externalización para realizar labores de apoyo a los consulados y una copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública Grupo Palco, que está "vinculada a la dictadura cubana", aseguran. EFE

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