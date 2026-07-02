El Parlament vota hoy los presupuestos de Illa con el apoyo garantizado de ERC y Comuns

Barcelona, 2 jul (EFE).- El Parlamento de Cataluña celebra este jueves el debate final de los presupuestos de la Generalitat para este año, unas cuentas impulsadas por el Govern de Salvador Illa y que podrán ser aprobadas con el apoyo de ERC y Comuns.

La sesión plenaria comenzará a las nueve de la mañana con el debate presupuestario, en el que cada grupo parlamentario dispondrá de 20 minutos para exponer su posicionamiento, mientras que los miembros del Govern podrán intervenir si así lo solicitan.

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Los presupuestos, que ascienden a 49.162 millones de euros, superaron la semana pasada el trámite previo a la votación final, con la aprobación del dictamen del proyecto presupuestario en la Comisión de Economía y Finanzas del Parlament, con los votos a favor de PSC-Units, ERC y Comuns y el 'no' del resto de grupos.

Junts, el PPC y la CUP mantienen vivas todas sus enmiendas rechazadas en comisión -un total de 1.877- para que el pleno las vote de nuevo, pero ningún grupo de la oposición ha solicitado dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias.

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Serán, en caso de confirmarse su aprobación, los primeros presupuestos del actual Govern -las cuentas de 2023 siguen prorrogadas- y podrían ser los únicos de la legislatura, puesto que, en el contexto electoral de 2027, Illa lo tendrá mucho más difícil para ganarse el apoyo de sus socios de investidura.

Ya por la tarde, a las 15:30 horas, tendrá lugar el debate final de la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, con 254 enmiendas vivas. EFE

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