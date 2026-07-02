Anita Williams revive el accidente que sufrió en ‘GH DÚO’ y confiesa cómo acabó en prisión: “Perdí una falange del dedo”

Anita Williams en una imagen de redes sociales (Instagram / @_anitawilliams)

Anita Williams nunca ha tenido reparos a la hora de hablar de los momentos más complicados de su vida. La influencer, que en los últimos años se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su participación en programas como La isla de las tentaciones, Supervivientes o GH DÚO, ha vuelto a sorprender con unas confesiones de lo más personales durante una entrevista concedida al youtuber Malbert.

Entre risas, pero también con total sinceridad, Anita recordó dos episodios que marcaron un antes y un después en su vida. Por un lado, el grave accidente que sufrió durante su paso por GH DÚO y que terminó con la pérdida de parte de un dedo. Por otro, los cuatro meses que pasó en prisión después de verse implicada en un caso de robo y suplantación de identidad cuando era mucho más joven.

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Anita Williams en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @_anitawilliams)

Fiel a su estilo desenfadado, la creadora de contenido comenzó quitándole hierro al accidente sufrido en el reality de Telecinco. “A cada programa que voy, pierdo una cosa. En La isla de las tentaciones, el novio; en Supervivientes... ya sabemos; y en Gran Hermano me tocó el dedo", comentó entre bromas antes de enseñar la mano a cámara.

El accidente que cambió su paso por ‘GH DÚO’

Aunque ahora es capaz de recordarlo con humor, lo cierto es que el accidente fue mucho más grave de lo que muchos espectadores imaginaron en su momento. Según explicó, todo ocurrió durante una de las pruebas organizadas dentro de la casa de GH DÚO. Los concursantes debían localizar una manzana escondida y Anita fue una de las encargadas de buscarla a toda velocidad. En medio de la tensión del juego abrió una puerta, comprobó que allí no estaba el objeto y volvió a cerrarla con rapidez. Fue entonces cuando ocurrió el accidente.

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Sin darse cuenta, había dejado uno de sus dedos atrapado entre la puerta y el marco. El golpe fue tan fuerte que perdió una falange. Sin embargo, debido a la adrenalina del momento, ni siquiera fue consciente de la gravedad de lo sucedido.

Anita Williams tras su accidenten en 'GH'. (Mediaset España)

La influencer explicó que pensó que simplemente se había hecho un pequeño corte. No fue hasta minutos después, cuando el dolor comenzó a intensificarse y vio la gran cantidad de sangre que había en el suelo, cuando comprendió que la lesión era mucho más importante.

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Incluso confesó un detalle que sorprendió a todos durante la entrevista: conserva la parte del dedo que perdió. Entre bromas, aseguró que la guarda en su casa por si en un futuro la medicina permite volver a unirla.

Los cuatro meses que pasó en prisión

Más allá del accidente, Anita Williams también quiso recordar uno de los capítulos más delicados de su juventud: su ingreso en prisión. La influencer explicó que todo comenzó con un robo aparentemente sin importancia. Según relató, siendo muy joven entró con unos amigos en una tienda de Plaza Cataluña y decidió llevarse una camiseta sin pagar.

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El verdadero problema llegó después. Como en aquel momento estaba preparando las oposiciones para convertirse en policía, decidió no facilitar sus datos personales cuando fue identificada. En su lugar utilizó la identidad de una amiga, una decisión que terminó complicando todavía más su situación judicial.

Anita Williams y Andrea en 'GH Dúo'. (Mediaset España)

Fue precisamente esa suplantación de identidad la que acabó llevándola a prisión durante cuatro meses. Anita recordó que el ingreso en la cárcel fue un momento complicado, aunque aseguró que consiguió adaptarse con rapidez a la convivencia con el resto de internas. Incluso explicó que llegó a vivir una situación incómoda después de hacerse muy amiga de una reclusa cuya pareja sintió celos cuando regresó de un permiso penitenciario. Lejos de dramatizar aquella experiencia, la televisiva sorprendió al asegurar que no guarda un mal recuerdo de aquellos meses. De hecho, afirmó que las condiciones de la prisión eran mejores de lo que muchas personas imaginan.iva.

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