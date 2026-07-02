España

Anita Williams revive el accidente que sufrió en ‘GH DÚO’ y confiesa cómo acabó en prisión: “Perdí una falange del dedo”

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ ha recordado dos de los episodios más duros de su vida: el grave accidente que sufrió en televisión y los cuatro meses que pasó en la cárcel

Guardar
Google icon
Anita Williams en una imagen de redes sociales (Instagram / @_anitawilliams)
Anita Williams en una imagen de redes sociales (Instagram / @_anitawilliams)

Anita Williams nunca ha tenido reparos a la hora de hablar de los momentos más complicados de su vida. La influencer, que en los últimos años se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su participación en programas como La isla de las tentaciones, Supervivientes o GH DÚO, ha vuelto a sorprender con unas confesiones de lo más personales durante una entrevista concedida al youtuber Malbert.

Entre risas, pero también con total sinceridad, Anita recordó dos episodios que marcaron un antes y un después en su vida. Por un lado, el grave accidente que sufrió durante su paso por GH DÚO y que terminó con la pérdida de parte de un dedo. Por otro, los cuatro meses que pasó en prisión después de verse implicada en un caso de robo y suplantación de identidad cuando era mucho más joven.

PUBLICIDAD

Anita Williams en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @_anitawilliams)
Anita Williams en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @_anitawilliams)

Fiel a su estilo desenfadado, la creadora de contenido comenzó quitándole hierro al accidente sufrido en el reality de Telecinco. “A cada programa que voy, pierdo una cosa. En La isla de las tentaciones, el novio; en Supervivientes... ya sabemos; y en Gran Hermano me tocó el dedo", comentó entre bromas antes de enseñar la mano a cámara.

El accidente que cambió su paso por ‘GH DÚO’

Aunque ahora es capaz de recordarlo con humor, lo cierto es que el accidente fue mucho más grave de lo que muchos espectadores imaginaron en su momento. Según explicó, todo ocurrió durante una de las pruebas organizadas dentro de la casa de GH DÚO. Los concursantes debían localizar una manzana escondida y Anita fue una de las encargadas de buscarla a toda velocidad. En medio de la tensión del juego abrió una puerta, comprobó que allí no estaba el objeto y volvió a cerrarla con rapidez. Fue entonces cuando ocurrió el accidente.

PUBLICIDAD

Sin darse cuenta, había dejado uno de sus dedos atrapado entre la puerta y el marco. El golpe fue tan fuerte que perdió una falange. Sin embargo, debido a la adrenalina del momento, ni siquiera fue consciente de la gravedad de lo sucedido.

Anita Williams tras su accidenten en 'GH'. (Mediaset España)
Anita Williams tras su accidenten en 'GH'. (Mediaset España)

La influencer explicó que pensó que simplemente se había hecho un pequeño corte. No fue hasta minutos después, cuando el dolor comenzó a intensificarse y vio la gran cantidad de sangre que había en el suelo, cuando comprendió que la lesión era mucho más importante.

Incluso confesó un detalle que sorprendió a todos durante la entrevista: conserva la parte del dedo que perdió. Entre bromas, aseguró que la guarda en su casa por si en un futuro la medicina permite volver a unirla.

Los cuatro meses que pasó en prisión

Más allá del accidente, Anita Williams también quiso recordar uno de los capítulos más delicados de su juventud: su ingreso en prisión. La influencer explicó que todo comenzó con un robo aparentemente sin importancia. Según relató, siendo muy joven entró con unos amigos en una tienda de Plaza Cataluña y decidió llevarse una camiseta sin pagar.

El verdadero problema llegó después. Como en aquel momento estaba preparando las oposiciones para convertirse en policía, decidió no facilitar sus datos personales cuando fue identificada. En su lugar utilizó la identidad de una amiga, una decisión que terminó complicando todavía más su situación judicial.

Anita Williams y Andrea en 'GH Dúo'. (Mediaset España)
Anita Williams y Andrea en 'GH Dúo'. (Mediaset España)

Fue precisamente esa suplantación de identidad la que acabó llevándola a prisión durante cuatro meses. Anita recordó que el ingreso en la cárcel fue un momento complicado, aunque aseguró que consiguió adaptarse con rapidez a la convivencia con el resto de internas. Incluso explicó que llegó a vivir una situación incómoda después de hacerse muy amiga de una reclusa cuya pareja sintió celos cuando regresó de un permiso penitenciario. Lejos de dramatizar aquella experiencia, la televisiva sorprendió al asegurar que no guarda un mal recuerdo de aquellos meses. De hecho, afirmó que las condiciones de la prisión eran mejores de lo que muchas personas imaginan.iva.

Temas Relacionados

Anita WilliamsGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

El episodio de temperaturas extremas afectará especialmente a Galicia, puesto que será “un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad”

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El agente tampoco se presentó a un segundo turno asignado ese mismo año. El tribunal señala que alterar el registro agrava la falta y confirma la desatención del deber

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados

La situación continúa siendo “preocupante” y ninguno de los dos fuegos se encuentra estabilizado

Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

Atiende con esto a una petición de Alianza Libre, que hace unos días instaba a investigar si hubo contraprestaciones económicas a cambio de intermediación política y judicial por parte de Zapatero, y pedía que la Cancillería recabara todos los datos disponibles en España

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

El arranque del verano favorece la ocupación por el tirón del turismo, el comercio y los servicios; descontado ese efecto, el desempleo solo se reduce en 185 personas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

Víctor de Aldama celebra que no entra en prisión en la boda en Ibiza del abogado de una de sus empresas “instrumentales”, investigada por defraudar 70 millones

ECONOMÍA

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja

El aire acondicionado puede triplicar el recibo de la luz: cambiar de hábitos de consumo y de tarifa reduce el gasto un 68%

La trampa de la natalidad: tener más hijos aumentaría el gasto fiscal y no daría beneficios al pago de las jubilaciones

DEPORTES

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”