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El maestro Josep Pons se despide del Liceu con la última ópera de Verdi, 'Falstaff'

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Barcelona, 2 jul (EFE).- El maestro Josep Pons se despide de la dirección musical del Gran Teatre del Liceu, tras catorce años, con la última de las 24 óperas de Giuseppe Verdi, 'Falstaff', una versión de Laurent Pelly con los barítonos Luca Salsi y Ambrogio Maestri, dos cantantes de peso que se alternarán en el rol protagonista.

Pons, acompañado por el director artístico del teatro barcelonés, Víctor Garcia de Gomar, los dos barítonos y el reponedor de la obra, Benoît de Leersnyder, ha agradecido este jueves que el teatro le haya brindado este título para su adiós, además, con los "dos mejores 'Falstaff' de la historia juntos, lo que es un lujo de despedida".

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Sin embargo, ha recordado que el 24 de julio dirigirá el concierto de clausura de la temporada, la 'Sinfonía núm.8', de Gustav Mahler, además de ser Director Musical Honorario a partir de la temporada 2026-2027, donde también dirigirá un título como 'La flauta mágica', de Mozart, con dirección de escena y coreografía de Marcos Morau.

Fiel a su personalidad y a su talante, hoy ha querido resaltar que lo importante era la producción de 'Falstaff', que se verá en escena en ocho funciones del 9 al 19 de julio, advirtiendo de que es de los que se contiene con las emociones.

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Con todo, no ha rehuido que se siente "eminentemente feliz" al creer que el trabajo que le encomendaron "se ha hecho".

"Creo -ha proseguido- que tenemos la suerte de estar entre buena gente. Esto es lo importante, que cuando nos decimos las cosas hay cariño y amor, porque un teatro de ópera es como entrar en un convento, es de una absorción absoluta, dejas de vivir y aquí hemos hecho un camino juntos, del que me siento muy satisfecho".

No tiene un sentimiento de tristeza, porque ha sido una decisión "propia, consciente de que nosotros tenemos fecha de caducidad y es inteligente saberlo leer", ha dicho.

"Da gusto acabar en un momento en el que la relación es muy buena. Por tanto, lo dejamos en un punto álgido y pienso que tendremos ganas de seguirnos viendo, también con la orquesta, con la que he hecho familia, yo que tiendo a ejercer una paternidad excesiva, aunque en los dos últimos años he intentado ir cediendo para que no se genere un vacío".

Josep Pons ha concluido con que solo tiene "agradecimiento" hacia el Gran Teatre del Liceu, a cuyos responsables y equipos les ha dicho que "están en una gran casa, son afortunados y eso hay que cuidarlo".

Quince años después de la última función de 'Falstaff' en el Liceu, recala ahora por primera vez la producción de Laurent Pelly, que, según Benoît de Leersnyder, cuenta con un doble reparto con dos barítonos al frente que son "cantantes y son actores, lo que es un auténtico sueño".

Aunque la obra se considere una comedia, una suerte de farsa, con un hombre mayor, sir John Falstaff, caballero arruinado, convencido de que aún conserva un gran poder de seducción con respecto a dos damas de Windsor, Alice Ford y Meg Page, en realidad, es una obra con un sustrato de "tristeza".

Luca Salsi y Ambrogio Maestri han mostrado su felicidad por poder regresar a Barcelona con un papel "difícil y lindo".

Cree Salsi que aunque el protagonista parece bufo, "nunca lo es, es a veces cómico, pero con una base un poco triste, porque se cree guapo, un poco don Juan".

Por su parte, Ambrogio Maestri ha recordado que empezó con el personaje a los 29 años y con muchos kilos de peso menos que ahora -en torno a los 160- con lo que Falstaff "es como una segunda piel", entendiéndolo mejor con el paso del tiempo.

"Cuando te dicen que hagas de hombre mayor -tiene 56 años- como si pesaras ochenta kilos y bailando como un hombre joven, ¿qué ocurre?, pues que te duelen las rodillas, con lo que puedo sentir todo el dolor que representa interpretar a Falstaff sin ser joven".

Ya más serio, ha apuntado que con esta ópera "sólo aprendes, lo haces todo el rato, porque explica qué es la vida, qué significa disfrutarla y cómo acabas al final. Aunque termine hecho polvo, con dolor de pies, es una perla dentro del mundo operístico", ha aseverado. EFE

(Foto)

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