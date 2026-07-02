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El empleo extranjero lleva a un récord de ocupación en junio en 22,4 millones de afiliados

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 Madrid, 2 jul (EFE).- El mercado laboral volvió a marcar récord en junio tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

"El récord coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación", ha destacado en declaraciones remitidas a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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En cuanto al paro, el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008, según los datos facilitados este jueves por el Gobierno.

En la comparativa con junio del año pasado, el paro ha descendido en 113.981 personas, mientras que en la afiliación suma 605.244, y deja el total en 22.466.339 ocupados.

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"El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico", incide en una nota el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El empleo extranjero alcanzó así en junio los 3.446.178 afiliados medios, que son 350.163 más que hace un año, y ya representan el 15,3 % del total.

"Ha sido uno de los mejores meses de junio de la serie histórica. Solo son mejores el mismo periodo de 2005 y el de 2021, en plena desescalada de la pandemia", destaca la Seguridad Social.

El comercio, con 39.325 afiliados más, y la hostelería, con 37.696, fueron los principales motores del empleo en junio, mientras que la educación perdió 58.287 empleos.

En cuanto a los autónomos, la afiliación avanzó en 12.017 personas, hasta un nuevo máximo de 3,47 millones.

Por sexo, la afiliación crece en 21.172 entre las mujeres y ya supera los 10,6 millones de ocupadas.

 Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.845.862 afiliados, 107.361 más.

Por sectores económicos, el paro registrado bajó en servicios en 28.498 personas; en la industria, en 2.829 personas; en construcción, en 1.326 personas y en agricultura, en 384.

Por el contrario, aumentó en 4.298 personas en el colectivo sin empleo anterior.

El desempleo femenino disminuyó en junio en 15.801 mujeres respecto al mes de mayo, hasta los 1.388.309, mientras que el masculino se situó en 903.673 tras descender en 12.938.

En cuanto a las personas jóvenes menores de 25 años, los registros descienden en 5.155 personas respecto al mes de mayo, hasta los 159.800, la cifra más baja de la serie histórica.

Por comunidades autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se dieron en Andalucía (11.597 personas), Galicia (3.587 personas) y Castilla y León (2.895).

En cuanto a los contratos, en junio se sellaron 1.649.394 de los que  683.861 fueron de carácter indefinido, representando el 41,46 % de todos los contratos.

Por último, las prestaciones por desempleo sumaron 1.934,6 millones de euros en mayo.EFE

(Foto) (Vídeo) (Infografía)

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