Edin Terzic será presentado el martes en San Mamés

Bilbao, 2 jul (EFE).- El nuevo entrenador del Athletic Club, el alemán Edin Terzic, será presentado oficialmente el próximo martes en San Mamés en un acto en el que estará acompañado por el presidente la entidad bilbaína, Jon Uriarte, y el director general de Fútbol, Mikel González.

Esta presentación, que arrancará a las 13:00 horas, será la primera aparición pública de Terzic desde que el Athletic anunciará el pasado 5 de mayo su fichaje como técnico del equipo rojiblanco hasta 2028.

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La comparecencia ante la prensa se llevará a cabo la víspera del primer entrenamiento de campo de la pretemporada que dirigirá en Lezama el extécnico del Borussia Dortmund el miércoles 8, en un horario aún por determinar.

El lunes y el martes los futbolistas disponibles, divididos en dos grupos, serán sometidos a las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas.

Terzic, de 43 años, conquistó la Copa de Alemania en 2021 y, en 2024, dirigió al equipo renano en la final de la Liga de Campeones, que perdió frente al Real Madrid. Ese encuentro, disputado en Wembley el 1 de junio de 2024, fue el último dirigido por el técnico de Menden. EFE

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