Casi 1,2 millones de inmigrantes han pedido regularizarse y el 50 % tiene permiso temporal

Madrid, 2 jul (EFE).- Un total de 1.174.000 personas inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno y más de un 50 % de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y vivir en España. EFE

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Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche El episodio de temperaturas extremas afectará especialmente a Galicia, puesto que será “un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad”

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo El agente tampoco se presentó a un segundo turno asignado ese mismo año. El tribunal señala que alterar el registro agrava la falta y confirma la desatención del deber

Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados La situación continúa siendo “preocupante” y ninguno de los dos fuegos se encuentra estabilizado

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria Atiende con esto a una petición de Alianza Libre, que hace unos días instaba a investigar si hubo contraprestaciones económicas a cambio de intermediación política y judicial por parte de Zapatero, y pedía que la Cancillería recabara todos los datos disponibles en España