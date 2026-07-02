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Brais Méndez, traspasado por la Real Sociedad al Columbus Crew de Estados Unidos

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San Sebastián, 2 jul (EFE).- La Real Sociedad y el Columbus Crew Soccer Club han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Brais Méndez al conjunto estadounidense, en un acuerdo supeditado a que el jugador supere el reconocimiento médico y obtenga el permiso de trabajo, ha informado este jueves el club donostiarra en un comunicado.

Brais Méndez se marcha de la Real Sociedad con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas. El centrocampista gallego llegó a Donostia procedente del Celta de Vigo el verano de 2022 y ha completado "cuatro exitosas temporadas", en el club guipuzcoano, en la última de las cuales se proclamó campeón de la Copa del Rey, señala la Real Sociedad.

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El de Mos ha ofrecido un "rendimiento magnífico durante todo este tiempo y ha sido uno de los artífices de los recientes éxitos del club", remarca.

"Llegar y aportar, fue todo uno. Recordaremos sus actuaciones en la Champions, su magia y ese último pase sólo al alcance de los elegidos", concluye la Real Sociedad que desea la mayor de las suertes al jugador en su nueva etapa profesional. EFE

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