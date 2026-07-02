Austria se entrena en Santa Bárbara y hace reconocimiento en el estadio de Los Ángeles

Inglewood (EE.UU.), 1 jul (EFE).- La selección de Austria completó este miércoles su preparación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante España con un entrenamiento matutino en Santa Bárbara, a tres horas del Estadio de Los Ángeles, sede del partido y donde por la tarde llevó a cabo un reconocimiento del campo de juego.

Una selección de Austria que se clasificó a las eliminatorias en el último minuto de su partido contra Argelia, con un tanto de Sasa Kalajdzic en el minuto 96 que supuso el 3-3 para colocarles como segundos del Grupo J.

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Para ultimar su preparación, Austria completó un entrenamiento por la mañana de este miércoles en Santa Bárbara, su lugar de concentración durante el Mundial, para después poner rumbo a Los Ángeles.

El estadio de Los Ángeles, conocido habitualmente como SoFi, por un acuerdo comercial limitado por FIFA para el Mundial, que se inauguró en septiembre de 2020 como un megaproyecto de 5.000 millones de dólares.

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En la cancha, toda la plantilla llevó a cabo un reconocimiento en la víspera del encuentro ante España, en el que los jugadores aprovecharon para capturar con sus teléfonos móviles imágenes del estadio, impresionados por su construcción y videomarcador en 360 grados. EFE

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