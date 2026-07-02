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Alaba, ante un partido “muy importante” con buenas sensaciones y un futuro abierto

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Inglewood (EE.UU.), 1 jul (EFE).- David Alaba, central de la selección austriaca, aseguró que afronta el partido de dieciseisavos de final del Mundial ante España “muy bien” físicamente tras dos temporadas en las que una lesión de rodilla y posteriores problemas musculares lastraron su continuidad y propiciaron su salida del Real Madrid.

“Es un partido muy importante para mí y para todos nosotros. Me siento muy bien. España tiene enormes cualidades y técnicamente juegan muy buen fútbol. Tienen jugadores a nivel individual que marcan la diferencia. Les hemos analizado y queremos aprovechar nuestras fortalezas adaptando nuestro juego”, señaló en rueda de prensa.

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“No creo que haya diferencias entre el equipo de hace dos años que ganó la Eurocopa. España es uno de los favoritos en este torneo y seguramente tenga más calidad que hace dos años”, apuntó.

“Somos conscientes del rival al que nos enfrentamos mañana y sabemos que tenemos que tener un desempeño mejor que en los tres partidos anteriores para ganar”, concluyó.

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Un David Alaba que habló de su etapa en el Real Madrid, finalizada el martes 30 de junio, último día de su contrato que no fue renovado por el club.

“Los últimos años en el Real Madrid fueron muy complicados para mí por la lesión, pero aprendí mucho. Mi etapa en el Real Madrid fue muy exitosa, evolucioné mucho como persona. Fue un momento bueno para mí”, recordó.

“Fueron meses difíciles por la lesión de rodilla y después tuve lesiones musculares, que me impidieron tener el ritmo que yo quería, pero fue una etapa muy importante para mí porque aprendí mucho y me llevé mucho de ello”, completó.

Por otro lado aseguró no tener equipo aún para la próxima temporada, un futuro en el que se centrará cuando concluya el Mundial.

“No sé qué me deparará el futuro. Solo pienso ahora en el Mundial y el resto ya vendrá”, apuntó. EFE

(foto)

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