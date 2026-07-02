Advierten que el 90% de antibióticos llega activo al medioambiente y surgen superbacterias

Málaga, 2 jul (EFE).- El 90 % de los antibióticos que se consumen llega activo al medioambiente y acelera la aparición de superbacterias, según expertos.

En un curso de verano que dirige en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Málaga, el científico del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC) Jaime Villaverde ha destacado el análisis metagenómico en aguas residuales como una herramienta de alerta temprana fundamental y ha pedido regular de forma más estricta el uso de lodos y estiércoles en la agricultura.

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Ha añadido que el medioambiente ha pasado de ser un actor secundario a convertirse en la primera línea de defensa epidemiológica en la lucha contra las superbacterias.

Villaverde ha precisado que el uso deficiente de fármacos en hogares y una gestión mejorable de los residuos industriales y ganaderos están convirtiendo las aguas y suelos en la incubadora idónea para mutaciones bacterianas, que terminan desarmando la medicina convencional en hospitales.

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Este experto en biorremediación ha incidido en que "hasta ahora el medioambiente no había recibido la atención suficiente en este campo".

Según Villaverde, la pandemia de covid-19 marcó un punto de inflexión al demostrar que la presencia de virus en aguas residuales servía como espejo de monitorización epidemiológica en tiempo real.

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"Bajo el enfoque de 'una única salud', se ha comprobado que la salud ambiental es básica para cuidar la salud animal y humana. En el medioambiente existen presiones selectivas debido al mal uso de antibióticos que provocan el desarrollo de nuevas resistencias en bacterias que luego regresan a nosotros", ha señalado.

Pero el origen de esta contaminación microbiana no se restringe únicamente a vertidos de la industria farmacéutica o de grandes centros hospitalarios, sino que la mayor parte de estos residuos proviene del ámbito doméstico.

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«El 90 % de antibióticos que tomamos en nuestro día a día se mantienen como sustancias activas o no son metabolizados por nuestro cuerpo, vertiéndose directamente a la naturaleza a través de las excreciones y la orina", ha afirmado.

Estos componentes químicos van a parar a plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas, lo que genera la presión selectiva que propicia la diseminación masiva de genes resistentes en el entorno natural.

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Para atajar esta problemática a escala internacional, ha señalado la necesidad de actuar de manera urgente en dos sectores críticos.

En el plano clínico y médico insta a fomentar un uso racional de fármacos en atención primaria mediante la realización de cultivos previos que distingan con certeza si una infección es vírica o bacteriana y evitar así la prescripción innecesaria de tratamientos y, en el ámbito veterinario y medioambiental, considera urgente el endurecimiento de normativas sobre aplicación de estiércoles y biosólidos como enmienda orgánica en terrenos agrícolas-

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"Deben ser tratados adecuadamente; si no lo hacemos, las resistencias y contaminantes llegarán de forma directa a la cadena alimentaria o se filtrarán hacia aguas subterráneas de las que dependemos".

Respecto a las herramientas técnicas disponibles para adelantarse al problema, ha puesto en valor el enorme salto cualitativo que ofrece la metagenómica: "Las herramientas moleculares actuales son fundamentales porque son rápidas y fiables, permitiendo detectar más de 384 genes de resistencia en una única muestra".

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Sin embargo, considera que "la combinación de técnicas moleculares y cultivos bacterianos es la combinación perfecta". EFE