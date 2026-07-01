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Westermann y Huskic, últimas bajas en el Obradoiro

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Santiago de Compostela, 1 jul (EFE).- El base francés Leo Westermann y el pívot serbio Goran Huskic no seguirán en el Monbus Obradoiro la temporada 2026-27, informó este miércoles el club presidido por Raúl López.

Dos años después de su primera etapa como jugador obradoirista en la ACB, Westermann regresó a Santiago para liderar el proyecto de Diego Epifanio. El francés cierra esta nueva etapa después de promediar 10.9 puntos, 2.5 rebotes y 5 asistencias en 32 partidos disputados, con 21.3 minutos por encuentro

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“Regresaste a Sar para liderar nuestro regreso a la ACB. Tu calidad, experiencia y liderazgo capitaneando este equipo quedarán para siempre en nuestra retina. Gracias por guiarnos hacia el ascenso y por escribir otra página inolvidable en la historia del Obradoiro”, escribió el club en su despedida al francés.

Huskic llegó al equipo santiagués avalado por Diego Epifanio, quien lo había dirigido en el Básquet Coruña. Llamado a tener un papel fundamental en el juego interior del equipo, el serbio sufrió una grave lesión de rodilla en la primera jornada que le obligó a perderse el resto del curso.

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“No pudimos disfrutar de todo tu potencial en la pista, pero tu esfuerzo, compromiso y liderazgo fuera de ella fueron un ejemplo cada día”, escribió el club tras confirmar la salida del serbio.

Las bajas de Westermann y Huskic se unen a las ya anunciadas de Tra Holder, Micah Speight, Denzel Andersson, Dejan Kravić, Aitor Etxeguren y Travis Munnings. EFE

dmg/jpd

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