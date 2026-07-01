Trabajo prepara un decreto para cumplir con la directiva de transparencia salarial

Madrid, 1 jul (EFE).- El Ministerio de Trabajo ha trasladado este miércoles a los agentes sociales una propuesta sobre un real decreto para garantizar la transposición parcial de la directiva europea sobre igualdad retributiva y transparencia salarial.

Según ha explicado el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, tras la primera reunión de la mesa de diálogo social para abordar este tema, el Gobierno les ha hecho una primera propuesta sobre "un real decreto que garantiza la transposición parcial de la directiva" que van a analizar.

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La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha apuntado también tras el encuentro que Trabajo les ha facilitado un texto con propuestas sobre algunos aspectos de la directiva, como las auditorias retributivas.

Ambos sindicatos han vuelto a insistir este miércoles en la importancia que tiene la aprobación de la reforma del registro horario y han urgido al Gobierno a dar luz verde a esos cambios.

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"Volvemos a exigir (...) que el registro horario pueda ver la luz antes de que finalice este mes de julio como una condición 'sine qua non' para poder garantizar la transposición efectiva de todas las normas que vienen promovidas por el marco de la Unión Europea", ha añadido Pacheco en declaraciones remitidas a los medios tras la mesa.

"UGT exige al Gobierno que acelere la aprobación del registro horario (...) es un elemento esencial para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres", ha coincidido Ruiz, que ha recordado que esta diferencia sigue rondando el 15 %.

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A la reunión, la primera de la mesa abierta por el Ministerio de Trabajo para abordar este tema, también han asistido representantes de las patronales CEOE y Cepyme.

El 7 de junio pasado expiró el plazo de tres años que tenía España para transponer esta norma, que obliga a las empresas a explicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres que superen el 5 % y que busca endurecer las sanciones por incumplimiento.

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Los sindicatos han explicado que analizarán la propuesta del Gobierno con la intención de volver a reunirse a mediados de julio.EFE