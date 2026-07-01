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Sheinbaum califica de "alegría inolvidable" triunfo de México ante Ecuador en el Mundial

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Ciudad de México, 30 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este martes la cuarta victoria, en igual número de partidos, de la selección mexicana por 2-0 sobre su similar de Ecuador para avanzar a la fase de octavos del Mundial 2026 y la calificó de una "alegría inolvidable".

"Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México", apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

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"Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. Que siga sonando fuerte el grito de gol! Viva México!", añadió

Previamente, en el primer gol de México, Sheinbaum escribió otro mensaje: "Gooooooool" acompañado de un video en el que aparecía, en el Festival Futbolero de la alcaldía Azcapotzalco, en el norte de la capital.

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En el video se ve a la mandataria festejar, con grito de gol y los brazos en alto, la primera anotación de Julián Quiñones y abrazarse de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada.

Sheinbaum vestía una chaqueta negra y debajo portaba su camiseta verde de la selección mexicana.

México ahora espera al ganador de partido entre Inglaterra y República del Congo que se juega mañana miércoles.

Con su victoria sobre Ecuador, la selección de México se clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial de fútbol, fase a la que regresa, luego de una eliminación temprana en Catar 2022.

Quiñones y Raúl Jiménez convirtieron por los mexicanos que mantuvieron el control del partido. EFE

(foto)

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