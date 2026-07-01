Rescatados 24 inmigrantes en dos pateras en aguas de Alicante y detenidos dos patrones

Alicante, 1 jul (EFE).- Un total de 24 inmigrantes, cuatro de ellos menores de edad, han sido rescatados en dos pateras entre el pasado domingo y este martes en aguas de la provincia de Alicante y dos de los adultos auxiliados han sido detenidos acusados de favorecer la inmigración ilegal por ser presuntamente los patrones de una de las embarcaciones, según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

En concreto, Salvamento Marítimo ha señalado en su cuenta oficial X que un mercante avistó este martes una embarcación precaria con catorce personas a bordo -doce hombres, una mujer y un niño- a 69 millas al sureste de Torrevieja.

PUBLICIDAD

Tras ser alertado, el Centro de Coordinación de Salvamento de València movilizó la Salvamar Leo, que los rescató y trasladó a Alicante.

Dos días antes se localizó otra embarcación con diez migrantes -seis varones, una mujer y tres menores- que había llegado a las costas de Santa Pola. Dos de los varones fueron arrestados por ser supuestamente los patrones de la patera. EFE

PUBLICIDAD