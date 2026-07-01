Perfil del alumnado aventajado: español, con educación temprana, de renta alta y asertivo

Madrid, 1 jul (EFE).- El perfil del alumnado de alto rendimiento educativo en España es el de un estudiante nativo, muy motivado y asertivo, con educación desde la etapa de infantil, de familia con alto estatus socioeconómico y vinculado a un centro privado o concertado.

Así lo señala un estudio monográfico sobre la calidad educativa en España y el fenómeno del alto rendimiento, elaborado la Fundación Areces y cinco expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El informe recuerda que según las pruebas PISA España se sitúa "de manera persistente" por debajo de la media de la OCDE en porcentaje de estudiantes aventajados en matemáticas, ciencias y lectura.

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Solo el 1,6 % del total de estudiantes españoles se considera excelente, es decir, logra alcanzar el nivel máximo en alguna de las tres competencias analizadas, frente al 3,1 % de la OCDE.

Y el porcentaje de alumnos aventajados en matemáticas descendió del 8 % al 6 % entre 2018 y 2022.

El rendimiento cae de forma más intensa según empeoran las condiciones socioeconómicas del alumnado.

El estatus de renta familiar y el tipo de ocupación de los progenitores son factores decisivos y mientras el 21 % de los estudiantes que viven en los hogares con ingresos altos consigue mejores notas, el porcentaje se reduce a menos del 5 % entre el alumnado con menores recursos.

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No obstante, el análisis sugiere que fomentar la autonomía del chico o chica es más eficaz que el apoyo familiar.

El 91 % de estudiantes con excelencia académica son nativos y se distinguen por estar escolarizados desde Infantil, por no haber repetido nunca curso y por tener buena salud física y emocional.

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Además de estudiar en un centro privado o concertado, con un tamaño de clase medio y sin acoso escolar, estaría vinculado a municipios de más de 100.000 habitantes.

Pero además, son chicos y chicas con mucha motivación, asertividad, con resistencia al estrés y muy perseverantes. Tienen un elevado control emocional y especialmente destacan por su curiosidad.

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Por otra parte, aunque, de media, los centros privados tienen un mayor porcentaje de alumnado aventajado que los públicos (15 frente al 9 %), el análisis revela que, a igualdad del resto de factores, las características del centro educativo no son determinantes, excepto en lo referente al acoso escolar, que supone un obstáculo para el logro de altos niveles de rendimiento educativo.

Cinco comunidades autónomas se sitúan por encima de la media de la OCDE en el peso de su alumnado de alto rendimiento: Castilla y León (15,1 %), La Rioja (14,9 %), Asturias (14,9 %), Madrid (14,8 %) y Cantabria (13,9 %), superan el 13,7 % de la OCDE, seguidas de Aragón (13,4 %), Navarra (12,4 %) y Galicia (12,2 %) que logran porcentajes por encima de la media de España (10,6 %).

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Las ciudades autónomas de Ceuta (1,5 %) y Melilla (3,2 %), Canarias (6,2 %) y Castilla-La Mancha (6,7 %), están a la cola.

Las diferencias en el volumen de recursos autonómicos y en el gasto educativo público regional por alumno no son determinantes de los resultados de alto rendimiento y es más importantes en qué se invierte: la organización del proceso educativo, la selección de los docentes, el clima escolar o la innovación educativa.

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Una mayor proporción de adultos con altas competencias beneficia al PIB per cápita y a la productividad.

Poseer un alto nivel de competencias en matemáticas supone un salario por hora un 14,4 % superior al de quienes no lo poseen y en el caso de la lectura la ventaja salarial es del 18,3 %, incluso a igualdad de nivel de estudios y tipo de ocupación.

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Mecanismos de identificación temprana de alumnos con altas capacidades, mejorar las políticas contra el acoso escolar, potenciar la curiosidad intelectual y más becas para los estudiantes más desfavorecidos, son algunas recomendaciones de los expertos, que recuerdan que el número de estudiantes de altas capacidades se ha triplicado en diez años, hasta los 47.745 estudiantes, sin mejorar su rendimiento. EFE