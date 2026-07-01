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Ordenan reabrir la causa contra el antiguo líder del PSOE murciano José Vélez

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Murcia, 1 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado reabrir la causa contra el ex secretario regional del PSRM-PSOE José Vélez por el presunto fraccionamiento de contratos públicos durante su etapa de alcalde de la localidad murciana de Calasparra, puesto que ocupó entre 2014 y 2020.

En un auto que estima un recurso presentado por el PP, la Sala declara que el sobreseimiento de las actuaciones acordado por el juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz fue precipitado, al no haber desaparecido los presuntos indicios de criminalidad que existían sobre la actuación de Vélez.

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Esos indicios, recogidos por los populares de Calasparra, apuntan a que se podrían haber efectuado el fraccionamiento de diversos contratos para evitar así su salida a pública concurrencia.

Además, los denunciantes consideran que no se respetaron las normas que regulan la contratación administrativa, conducta que podría ser constitutiva de un supuesto delito de prevaricación, sin descartar otros.

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En noviembre de 2025 la Audiencia acordó el archivo de otra causa seguida contra Vélez, dos exconcejales y un empresario taurino por la contratación de los festejos de la Feria del Arroz de Calasparra de los años 2017 y 2019, que habían sido denunciados igualmente por su presunta celebración irregular.

Consideró el tribunal que procedía el archivo de las actuaciones porque cuando los denunciados fueron llamados a declarar se había superado el plazo de instrucción.

La Fiscalía de Murcia propuso a la del Tribunal Supremo recurrir esa decisión al considerar que no se había producido esa situación, y esta planteó el pasado mayo el oportuno recurso de casación, que está pendiente de resolver. EFE

dv/jsm/jdm

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