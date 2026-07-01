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Messi vuelve a Miami

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Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 1 jul (EFE).- La selección de Argentina dejará este miércoles Kansas City, tras entrenarse allí a puerta cerrada, y viajará a Miami, la ciudad elegida por Leo Messi para seguir demostrando al mundo su talento.

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Tras dejar París Saint-Germain, el goleador histórico de los Mundiales firmó el 15 de julio de 2023 el contrato que lo convirtió en nuevo jugador de Inter Miami de la MLS.

"Estoy muy emocionado de empezar este siguiente paso en mi carrera con el Inter Miami y en los Estados Unidos", dijo el astro argentino en un comunicado.

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"Es una oportunidad fantástica y juntos continuaremos construyendo este bonito proyecto. La idea es trabajar juntos para conseguir los objetivos que nos marcamos y estoy muy ansioso por empezar a ayudar aquí, en mi nuevo hogar", añadió.

Messi arribó a Miami con una mochila repleta de títulos, no solo conquistados con los anteriores equipos a los que había defendido, sino también con la selección argentina.

De hecho, fue el encargado de alzar siete meses antes al cielo de Qatar el trofeo de campeón del mundo tras vencer a Francia en una recordada final.

Tiempo de celebrar con Inter Miami

Campeón también de la Copa América en 2021 y de la Copa de Campeones UEFA-Conmebol en 2022 (Finalissima) con la selección nacional, la hora de celebrar con su nuevo equipo llegó para el futbolista con más Balones de Oro en la historia del fútbol.

El 19 de agosto de 2023, Inter Miami conquistó la Leagues Cup al vencer por 9-10 en los penaltis a Nashiville después de empatar 1-1. Messi marcó en los 90 y convirtió en la definición desde los doce pasos.

Ese día, el capitán argentino igualó al brasileño Dani Alves como el jugador con más títulos de la historia al alcanzar los 44.

Un año después, Messi conquistó la decimosexta Copa América de Argentina al vencer por 1-0 a Colombia en una final disputada en Miami.

Finalmente, el 6 de diciembre de 2025, Inter Miami ganó de la mano del argentino su primera MLS de la historia al vencer por 3-1 a Vancouver Whitercaps en el encuentro por el título.

Lo hizo bajo las órdenes de Javier Mascherano y con una plantilla integrada por Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

El lugar para ampliar la leyenda  

Este viernes, Miami se convertirá en el lugar en el que Messi buscará ampliar su leyenda.Desde que en el año 2006 el atacante fue convocado por primera vez para jugar un Mundial, Argentina disputó 31 encuentros en el marco de ese torneo. Sumó 20 triunfos, seis igualdades y cinco derrotas.

Dentro de los empatados hubo cuatro que acabaron en los penaltis. La Albiceleste ganó tres tantas desde los doce pasos y cayó en la restante.

El actual jugador de Inter Miami fue titular en 26 de los 31 partidos y allí Argentina sumó 16 victorias, cinco igualdades y cinco derrotas.

En otros tres encuentros saltó al campo desde el banquillo y la Albiceleste siempre ganó, mientras que en dos no ingresó y su equipo sumó un triunfo y una derrota.

En todos estos partidos, Argentina marcó 58 goles y 19 de estos fueron de Messi. Abajo aparece Gonzalo Higuaín con cinco tantos, mientras que Julián Álvarez hizo cuatro y tres fueron los que convirtieron Ángel Dí María, Hernán Crespo, Maxi Rodríguez y Carlos Tévez.

Vigente campeón del mundo, el capitán es ahora mismo uno de los goleadores del presente Mundial y el máximo anotador en la historia del torneo.

Este viernes, Argentina se enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final y Messi irá por más. EFE

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