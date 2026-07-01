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Llega al cine 'Magallanes', hipnótico y crudo retrato colonial producido por Albert Serra

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 1 jul (EFE).- Este viernes se estrena 'Magallanes', un hipnótico y desmitificador retrato del navegante portugués producido por Albert Serra, que ha dado total libertad a su realizador, el filipino Lav Díaz: "Sabe lo que hace, no es como si el director fuera un niño pequeño, como sucede hoy en día", ha remarcado a EFE el cineasta catalán.

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De hecho, Lav Díaz, de 67 años, tiene una prestigiosa trayectoria en la esfera del cine independiente, con premios como el León de Oro en Venecia en 2016 por 'The Woman Who Left' y la Espiga de Oro en el último Festival de Valladolid por este 'Magallanes', interpretado por el mexicano Gael García Bernal.

A lo largo de sus dos horas y cuarenta minutos, y con un estilo contemplativo en el que abunda el uso de planos fijos, la película hace una relectura de la figura del navegante desde la perspectiva filipina, tierra a la que llegó a principios del siglo XVI tras atravesar el después conocido como estrecho de Magallanes en una ardua travesía.

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La película, que se estrenó en el último Cannes, quiere contar "la verdad de este viaje" y no ahorra situaciones bien documentadas por Díaz en las que Magallanes muestra despotismo y crueldad tanto con sus subordinados como con los pueblos indígenas que encontró y quiso evangelizar en sus expediciones en nombre de las coronas portuguesa y española.

Pero el aspecto moral o histórico del colonialismo en esta película no es algo que haya preocupado al director de 'Pacifiction' o 'Tardes de Soledad': "Me interesa que el director exprese lo que él piensa. Yo intento suspender mi juicio cuando hago mis propias películas y si produzco, también", asegura al respecto.

Lav Diaz es considerado como parte de la vanguardia del 'slow cinema' o cine minimalista. Su cine está lleno de tomas largas y una narrativa explícita con respecto al contexto social y político de Filipinas.

Por ello, es conocido por la larguísima duración de sus películas (algunas de hasta once horas), debido a que sus trabajos no se rigen por el tiempo, sino por el espacio y la naturaleza.

En su papel como productora, la empresa de Serra, Andergroun Films, envió personal técnico al rodaje -al que él no acudió- y él ha estado más involucrado en el proceso montaje, donde le pedían su opinión sobre diferentes versiones.

El cineasta asegura que no le interesa el dinero ni figurar, y que su único interés es ayudar a gente que según su criterio "puede hacer algo interesante para el bien común artístico del cine contemporáneo". "De hecho, lo hago porque siguiendo una bonita regla ética, es lo que me gustaría que me hicieran a mí", afirma.

Con esta intención, su productora ha trabajado, además de Lav Díaz, en películas de Alain Guiraudie o Bruno Dumont, y lo hará con Ulrich Seidl. Personas con las que el cineasta catalán tiene amistad, pero además "es gente que no les tienes que explicar nada, ellos hacen lo suyo. Lo que necesitan es que les ayuden y faciliten las cosas".

Una situación que ve opuesta a la de cierto cine contemporáneo: "No tienes que hacer una labor de productor como si el director fuera un niño pequeño, que es lo que sucede hoy en día, que cogen a directores noveles para trabajar con actores, directores de fotografía o productores que han hecho mil películas y parece como una guardería aquello", relata.

En el caso de las películas que él produce, se trata de un cine minoritario que se nutre de coproducciones internacionales (en el caso de 'Magallanes' participan Portugal, Francia, España y Filipinas), un modelo que defiende como el más beneficioso y adecuado.

"No es lo mismo que un país gaste para hacer una película artística que si lo divides entre varios países, aparte de que cada uno se involucra mucho más con personal artístico y técnico y tienen una implicación mayor en que la película se difunda", resume sobre este proceso habitual en las películas que acuden a Venecia o Cannes. EFE

(foto) (vídeo)

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