La líder de Movimiento Sumar deja el partido y denuncia una "campaña de desprestigio"

Madrid, 1 jul (EFE).- La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado este miércoles que deja el partido y denuncia ser víctima de una "campaña de desprestigio" tras la investigación interna contra ella por supuesto acoso laboral hacia algunos trabajadores, que acaba de finalizar sin denunciantes. EFE

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