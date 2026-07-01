La Compañia Nacional de Teatro Clásico desembarca en el Festival de Almagro

Almagro (Ciudad Real), 1 jul (EFE).- La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) desembarca en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con la presentación de su programación para la 49 edición, reivindicado una lectura contemporánea del Siglo de Oro e invitando al público a “jugar” con los clásicos.

Así lo ha dicho la directora del Festival, Irene Pardo, durante la rueda de prensa para presentar los espectáculos de la CNTC que se incluyen en la programación del festival.

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Pardo ha destacado el “hermanamiento intenso y cómplice” que existe entre la CNTC y Almagro y ha valorado el desarrollo del proyecto artístico de la compañía, con especial atención a la producción propia, las coproducciones, la mediación cultural y la apuesta por la igualdad en la dirección escénica.

La directora de la CNTC, Laila Ripoll, ha presentado los espectáculos que la compañía llevará al Festival, entre los que destaca el estreno de 'El caballero de Olmedo', de Lope de Vega, una propuesta con una lectura “romántica” y con elementos de “cuento de miedo y tradición popular” en la que el personaje principal aparece como un héroe “moderno, que se anticipa a lo que vendrá después en la literatura”.

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Por su parte, la actriz Ana Wagener ha explicado que otra de las propuestas de la CNCT es Laurencia, una revisión del personaje clásico de 'Fuenteovejuna' que se construye como una Laurencia adulta que “revisa su historia desde la madurez” en un monólogo que “atraviesa de lado a lado” y que establece una relación directa con el público desde la confesión y la memoria.

La intérprete ha añadido que el texto de Alberto Conejero “necesita al público desde el primer momento” y que el montaje supone “un regalo absoluto”, al abordar una figura clásica desde una perspectiva contemporánea en la que la palabra y la emoción sostienen la acción escénica.

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Ripoll ha presentado también 'La vengadora de las mujeres', coproducción con Teatro del Temple, de Lope de Vega, en el que la codramaturga María López Insausti ha destacado que se trata de un texto “muy poco conocido” de Lope, que pone en valor “la inteligencia, la sensibilidad y la capacidad social de las mujeres”, y ha subrayado su vigencia al ofrecer una mirada contemporánea sobre el papel femenino en el Siglo de Oro.

En cuanto a 'El escondido y la tapada', coproducción con La Joven CNTC y dirigida por Beatriz Argüello, esta ha definido la obra de Pedro Calderón de la Barca como una comedia de capa y espada “delirante, divertida y llena de enredo”, y ha destacado la energía del elenco joven, que ha trabajado el montaje desde una “disposición absoluta al juego escénico” y una fuerte implicación coral.

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Argüello ha señalado que la puesta en escena se construye sobre una metáfora del Madrid del siglo XVII, con una escenografía concebida como un espacio de calles y recovecos donde lo oculto y lo visible se confunden, reforzando el carácter lúdico del montaje y la lógica del equívoco propia del género.

La programación se completa con 'Bruja', un proyecto dirigido por Manuela Barrero del Caos, quien ha reivindicado la danza como lenguaje capaz de traducir el verso clásico a música y movimiento y ha explicado que su propuesta consiste en transformar la palabra en “partitura musical”.

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El actor David Lorente ha señalado que el entorno del festival “tiene una magia especial” y que el equipo se encuentra en un momento de apertura total al público. EFE

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