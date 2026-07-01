La Bolsa española baja el 0,11 % en la apertura a la espera de la Fed y datos de inflación

Madrid, 1 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con una caída del 0,11 %, en una jornada en la que el mercado estará pendiente de la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, y la estimación preliminar de la inflación en la eurozona de junio.

Asimismo, hoy se conocerá el informe ADP de empleo de Estados Unidos y se publicarán los PMI manufactureros estadounidenses y del Viejo Continente, donde este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, cotiza casi plano en 73,01 dolares.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal índice del mercado español, ha abierto la jornada con esa caída del 0,11 %, hasta los 19.450,1 puntos. Las ganancias acumuladas en el año son del 12,37 %. EFE

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